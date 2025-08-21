El desconocido monasterio de la Sierra Oeste de Madrid que es como un libro de arte viviente: aglutina estilos artísticos de distintas épocas

Desde finales del XV el monasterio sigue sin una solución de continuidad hasta que se incorpora a la Observancia de Castilla en 1485. Esto supuso un mejor gobierno y administración del monasterio. Se amplió la superficie edificada, se elevó una nueva planta y se rehicieron tres de sus cuatro fachadas con un estilo herreriano que destaca por su sobriedad y elegancia. También se reforman la sala capitular, la enfermería, los cuartos de monjes o la hospedería. Esta remodelación le otorga una apariencia renacentista en su entrada, que oculta toda su arquitectura medieval.