El desconocido embalse español que los expertos comparan con el Lago de Como: es el más grande de Europa y está en Extremadura

En el este de la provincia de Badajoz existe un paisaje capaz de emocionar a sus viajeros. Imaginad un viaje por el interior de Extremadura y, de repente, que el horizonte de dehesas se quiebre para dar paso a un auténtico mar de agua dulce que parece no tener fin. Es una inmensa lámina de agua que sobrecoge a quienes no esperan encontrar dimensiones tan colosales en el corazón de Extremadura. Su construcción sobre el río Zújar supuso un hito de la ingeniería civil tan descomunal que, de hecho, absorbió y sepultó bajo sus aguas gran parte del antiguo embalse.

Se trata del embalse de La Serena, una de las mayores reservas de agua dulce de Europa y uno de los rincones más sorprendentes del interior peninsular. Allí donde antiguamente se extendían campos de secano y amplias llanuras, hoy el agua se abre paso creando un paisaje completamente distinto. La magnitud del embalse impresiona incluso antes de llegar a sus orillas. Con miles de hectáreas inundadas y una capacidad difícil de calcular, se ha convertido en un elemento inseparable de la identidad de sus vecinos.

Adriana Fernández

El embalse nació con el objetivo de regular los recursos hídricos y garantizar el abastecimiento de agua para la agricultura y las poblaciones de la zona. Sin embargo, con el paso de los años su influencia ha ido mucho más allá de esa función inicial. La presencia de esta enorme masa de agua ha transformado la economía local y ha abierto nuevas oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza y al ocio al aire libre.

Pero la riqueza natural es su principal atractivo: las aguas y zonas húmedas que le rodean han favorecido la aparición de importantes ecosistemas donde encuentran refugio numerosas especies de fauna, especialmente las aves migratorias. De hecho, la Red Natura 2000 vigila de cerca este entorno al haberlo catalogado oficialmente como Zona de Especial Protección para las Aves.

Embalse de La Serena en Extremadura / Istock / edufoto

El embalse en cifras: récord mundial y números que asombran

Para entender la magnitud de este coloso, los datos técnicos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aportan claridad: el embalse es capaz de almacenar 3,21 billones de litros de agua, lo que técnicamente se traduce en 3.220 hectómetros cúbicos. Una cantidad que podría abastecer a toda la población de la comunidad autónoma extremeña durante más de tres décadas. ¡Pero eso no es todo! La lámina de agua que dibuja sobre el mapa es una de las mayores del continente, inundando casi 14.000 hectáreas de terreno.

Turismo de naturaleza y ocio al aire libre: por qué los viajeros (y pescadores) están enamorados de este entorno

Las orillas del embalse ofrecen escenarios ideales para practicar senderismo, observación de aves, pesca deportiva o simplemente disfrutar del silencio que caracteriza a esta región. Lejos de las aglomeraciones de otros destinos turísticos, aquí la experiencia consiste en contemplar el horizonte, escuchar el entorno y descubrir una parte de Extremadura poco conocida incluso para muchos españoles. Mientras tanto, el rey indiscutible de estas postales es el Cerro Masatrigo, una asombrosa montaña de forma cónica casi perfecta que emerge directamente desde los fondos del embalse.

¡Pero eso no es todo! Si hay un colectivo que tiene a este embalse en un altar, ese es el de los pescadores deportivos de toda Europa. La Serena es una auténtica meca de la pesca gracias a la excelente salud de su fauna piscícola, donde ejemplares descomunales de Black-Bass, lucios, barbos y grandes carpas comunes o royal desafían constantemente la destreza de las cañas más expertas.

Qué ver cerca del embalse de La Serena: patrimonio cargado de historia

A su alrededor sobreviven pueblos cargados de historia que permiten completar cualquier escapada con una dosis de patrimonio cultural. Desde fortalezas medievales hasta pequeños núcleos rurales. Uno de los lugares más emblemáticos es el castillo de Puebla de Alcocer, cuya silueta domina la panorámica desde las alturas. Desde sus murallas se obtienen algunas de las mejores vistas del embalse y de las llanuras que lo rodean.

Este lugar es mucho más que una obra hidráulica, ¿no crees?