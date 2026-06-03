El desconocido y barato pueblo de Castellón donde se puede ver el eclipse solar desde la playa: yacimiento arqueológico íbero y una alcachofa con Denominación de Origen Protegida

Cada vez falta menos para que llegue el gran momento astronómico del año. Si todavía no has elegido el lugar desde el que vas a contemplar el gran eclipse de Sol de 2026, tenemos uno que seguro que encanta: un destino costero auténtico, en el corazón del mediterráneo pero mucho menos masificado que sus vecinos más cercanos.

Benicarló es un municipio de la provincia de Castellón, situado al norte, a medio camino entre la ciudad de Castellón de la Plana y Tarragona, y muy (pero que muy) cerca de la bellísima localidad de Peñíscola. Y es ahí precisamente donde te recomendamos ir para contemplar el fenómeno astronómico del siglo.

Adriana Fernández

Centro histórico medieval

Situada en el corazón turístico de la Costa del Azahar, Benicarló es un importante puerto pesquero que todavía conserva casi intacto su trazado medieval, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media como un pequeño núcleo árabe. Aunque si llama la atención por algo, es por sus playas: varios kilómetros de costa, la más céntrica y conocida es la Playa del Morrongo, que mide aproximadamente 240 metros de longitud y unos 25 metros de anchura.

Benicarló desde las alturas / Istock

Llegó a estar fortificada, con castillo y murallas. Sin embargo, a diferencia de su vecina Peñíscola, que mantiene la fortaleza casi con el mismo esplendor de cuando vivía el Papa Luna, Benicarló no conserva prácticamente nada de ellos.

Las antiguas fortificaciones, que fueron construidas en el siglo XIV y ampliadas en tiempos de Felipe II, fueron derribadas en 1707 y 1708, es decir, a comienzos del siglo XVIII. Eso explica que prácticamente no haya llegado nada de ellas a nuestros días.

Vistas desde lo alto del castillo de Papa Luna, en la vecina Peñíscola. / Istock

El poblado íbero más importante de la Comunidad Valenciana

Lo que sí ha llegado, contradictoriamente, son los restos del poblado íbero Puig de la Nau, que pudo estar habitado entre los siglos V i IV a.c. Y este sí conserva bastiones defensivos, aunque restaurados. Se trata de es uno de los yacimientos íberos más importantes de la Comunidad Valenciana y, probablemente, el lugar histórico más interesante de Benicarló. Eso explica que esté declarado Bien de Interés Cultural.

Y es que, a diferencia de otros yacimientos ibéricos, que conservan pocos restos visibles, el Puig de la Nau todavía se aprecia bastante bien la estructura urbana del poblado: calles planificadas, iviendas de piedra, murallas defensivas y torres, y hasta espacios de trabajo y almacenamiento. Caminando por él puedes imaginar cómo era una pequeña ciudad íbera hace 2500 años.

Los monumentos más importantes de Benicarló

Más allá del yacimiento del Puig o de los restos medievales, Benicarló no es en reaidad una ciudad monumental. Pero sí que presenta numerosas muestras de arquitectura señorial y un gran número de casas nobiliarias, como muestran los escudos en las fachadas. Dos de las más representativas son la Casa del Marqués de Benicarló, un palacete del siglo XVIII y marcado estilo barroco, o la Casa Bosch, un precioso edificio de estilo modernista valenciano construido a principios del siglo XX.

Uno de los templos barrocos más importantes de Benicarló. / Wikimedia Commons

En el corazón de la villa se alza majestuosa también la iglesia de Sant Bertomeu, un templo barroco con una fachada labrada en piedra y columnas salomónicas que es una joya por fuera y por dentro: esconde el Museo Parroquial con interesantes obras góticas.

Aunque nada hace sobra a su afamada alcachofa, uno de los grandes emblemas de Benicarló, con Denominación de Origen Protegida. Es tan importante para la localidad que le dedican hasta una fiesta en el mes de enero, declarada de Interés Turístico Autonómico: una ‘torrá’ popular en la que se asan más de 3000 kilos de alcachofas.