La desconocida Reserva de la Biosfera que esconde Castilla y León: algunas de las montañas más antiguas de España, 34 Bienes de Interés Cultural y una importante colonia de buitres leonados
Declarada como tal en el 2006, esta Reserva de la Biosfera ofrece también un rico patrimonio cultural e histórico, con múltiples Bienes de Interés Cultural.
Son un total de 55 las zonas y regiones declaradas como Reserva de la Biosfera en España, lo que lo convierte en el país con el mayor número de éstas. Las hay de muy conocidas, como los Picos de Europa, la isla de Menorca, el Parque de Doñana, o la Ribeira Sacra. Junto a éstas, en las tierras de Castilla y León, al sureste de la provincia de Salamanca, se extiende una de las Reservas de la Biosfera más infravaloradas y desconocidas del territorio.
La Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia fue declarada hace casi 20 años, en el octubre de 2006. Conformada por el Parque Natural de Batuecas – Sierra de Francia y los espacios naturales de Quilamas y Candelario, la reserva se incluye también dentro de la Red Natura 2000 y se extiende cerca de 200 mil hectáreas, dentro de las cuales se hallan un total de 88 municipios.
Descubriendo el entorno natural de la Reserva
Con un paisaje donde predominan los bosques frondosos y las elevadas laderas de las montañas, con un desnivel del territorio que va desde los 360 hasta los 2.425 metros, dentro de la reserva conviven diferentes ecosistemas, entre los que destacan los castaños de Montemayor del Río, las amplias extensiones de fresnos del valle de Sangusín, o los humedales de la Sierra de Béjar y Francia, así como los bosques de roble y encina presentes a lo largo de toda la Reserva.
Su territorio comprende las Sierras de Francia, Quilamas y Béjar-Candelario, cuyos materiales son de los más antiguos de todo el territorio español. Destacan la pizarra y cuarcita en las sierras de Francia y Quilamas, donde se encuentran las famosas huellas fosilizadas de trilobites conocidas como Cruzianas; en Quilamas, además, se extiende una franja de caliza que se aprovechaba para la extracción de cal.
La zona está incluida en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección de las Aves, y es que aquí viven importantes comunidades de diferentes especies de aves. Muy característicos de la zona son los buitres leonado y negro, el águila-azor perdicera y la cigüeña negra. Entre los mamíferos podemos encontrar ejemplares de jabalí y ciervo, y con un poco de suerte, también algún lince ibérico.
Un importante patrimonio cultural e histórico
Repartidos por los más de 80 municipios que hay dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia podemos encontrar hasta 34 bienes de interés cultural, entre los que destacan las ruinas paleolíticas y el arte rupestre, la minería romana o la Calzada de la Vía de la Plata, que en su día atravesaba este territorio. Además, 8 municipios cuentan con la declaración de Conjunto Histórico-Artísticos, pues son un perfecto ejemplo de la arquitectura de entramado de madera de roble o castaño tan característica de la región.
Muy importante es también el patrimonio arquitectónico que cubre la zona, con santuarios, castillos, iglesias, ermitas y palacios que datan de la Edad Media. Uno de los lugares más interesantes de visitar es el mirador natural de la Peña de Francia, que se eleva a casi 1.800 metros y donde se erige el Santuario de la Peña de Francia, un monasterio dominico del siglo XV.
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