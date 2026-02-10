La desconocida ermita de Soria con una palmera de piedra en su interior: conocida como la Capilla Sixtina mozárabe, es Monumento Nacional y parte de sus pinturas están en el museo de El Prado

Y es que, los muros de la ermita todavía estaban revestidos con pinturas murales al fresco y temple, fechados posiblemente en época prerrománica. Muchos de ellos, la mayoría, fueron arrancados en las primeras décadas del siglo XX pasado, aunque no todo está perdido: muchos de aquellos paneles originales se encuentran repartidos por diferentes museos, como El Prado, de Madrid.