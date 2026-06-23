La desconocida ciudad de España que esconde una villa de origen medieval completamente subterránea: 7 kilómetros de túneles y galerías excavadas con bodegas, capillas y clubes sociales de la época

En el corazón del territorio peninsular español encontramos una cantidad enorme de pueblos y ciudades que, a pesar de albergar patrimonios arquitectónicos y culturales de gran valor y pasados clave para entender la historia de la región, acostumbran a pasar completamente desapercibidos para la mayoría de turistas nacionales. Ubicada al sur de la provincia de Burgos, la localidad de Aranda de Duero es una de estas joyas por descubrir.

Vista aérea del centro de Aranda de Duero / Istock / Vunav V

Desde 2020, cuando la pandemia provocó que viajar al extranjero se complicara un poco más, el turismo de interior experimentó el auge que demandaba desde hacia tiempo. Desde entonces, además de contemplar el descubrir un país foráneo, muchos de los viajeros españoles consideran también localidades nacionales entre sus opciones.

Adriana Fernández

Aranda de Duero, situada en el centro del cuadrilátero que crean las ciudades de Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, es uno de estos destinos de interior que hace falta poner en valor, pues aquí se encuentra uno de los patrimonios más interesantes y curiosos que hay en todo el territorio.

A orillas del río Duero

Con una población de unos 34.000 habitantes, Aranda de Duero es la capital de la comarca de Ribera del Duero, además de ser una de las principales ciudades que se extienden en la cuenca de dicho río. Debido a esto, rodeada de tierras fértiles de conreo, el principal motor económico de la ciudad es, desde hace siglos, la actividad agraria; pero si hay un conreo en particular por el que destaca Aranda de Duero ese es el de la vid.

Las bodegas subterráneas de Aranda de Duero / Benjamín Núñez González

Como cabe de esperar, Aranda de Duero es conocida por la excelente calidad de los vinos que se producen en las bodegas de sus alrededores, las cuales cuentan con la denominación de origen Ribera del Duero, una de las más reconocidas de todo el territorio español. Habla también de la excelente calidad de los vinos de la zona el hecho que, los años 2020, 2021 y 2022, Aranda de Duero fue reconocida como la Ciudad Europea del Vino.

La ciudad secreta

El Bien de Interés Cultural más importante de Aranda es, sin ningún lugar a dudas, sus conjunto de bodegas subterráneas. Formado por un entramado de 7 kilómetros de túneles y bodegas excavados a unos 12 metros de profundidad en el subsuelo de la ciudad, su construcción data de alrededor del siglo XIV. Circunscrito al recinto amurallado, el conjunto de bodegas es una gran obra de ingeniería construida por sencillos cosecheros, que entendían las condiciones ambientales que se necesitaban para una mejor conservación del vino. Aunque muchas de las bodegas son hoy de propiedad privada, existen algunas que se pueden visitar, como la Bodega de las Ánimas.

La iglesia de San Juan Bautista / Benjamín Núñez González

Los dos principales monumentos arquitectónicos de la ciudad son las iglesias góticas de Santa María la Real y San Juan. La primera data de los siglos XV y XVI, mientras que la segunda data de un siglo antes y es aquí donde tuvo lugar la celebración del Concilio de Aranda en 1473. Ambos templos están declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.