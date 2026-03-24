La desconocida ciudad de España que esconde “El Triángulo del Oro del Modernismo”: su conjunto histórico es Bien de Interés Cultural, conviven "las cuatro culturas” y tiene una de las mayores colecciones modernistas de Europa
Cuenta con más de 500 edificios de interés cultural y la única iglesia gótica del continente
spaña cuenta con uno de los catálogos más impresionantes de arquitectura modernista del mundo. Imprescindibles como Comillas, Reus, Cartagena, León, o por supuesto Barcelona, reviven la esencia del siglo XX gracias a firmas como Gaudí.
Pero lejos del norte de España, el Triángulo del Oro del Modernismo espera ser descubierto por todos aquellos que aún no han cruzado al otro lado de las Columnas de Hércules, y allí, Melilla espera como el segundo modernista de España, y el primero del continente africano.
Aquí el museo es al aire libre, proyectado en las fachadas que se suceden a ambos lados del llamado Ensanche de Reina Victoria, una consecución de modernismo escultórico que suma más de más de 500 edificios de interés histórico-artístico y 755 inmuebles integrados en el Catálogo de Edificios Modernistas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Un recorrido por el ensanche de Melilla
Firmadas en su mayoría por Enrique Nieto, arquitecto catalán influenciado por el estilo gaudiano, destacan edificios como La Reconquista, una de las paradas más fotográficas del recorrido; el antiguo economato militar, la arteria de Cándido Lobera o el Palacio de la Asamblea, también conocido como el Ayuntamiento, con un característico estilo art decó que recorre el centro y alerones de su estructura.
Pero si no quieres perderte nada, empieza la ruta desde la plaza de España para no perder detalle de este embellecimiento de esta ciudad defensiva. Recorre la avenida Juan Carlos I, Rey, las consiguientes del Ejército Español, o su corte con López Moreno.
Visita la plaza de Armas, donde se hallaron los restos del enclave romano previo a la ciudad musulmana que más adelante sería la que hoy atraviesa sus calles; la casa roja, llamativa por lo evidente; la Casa de David J. Melul, considerada cumbre del modernismo floral en la ciudad, o la capilla de Santiago, único ejemplo de estilo gótico genuino sobre el continente.
La ciudad de las cuatro culturas
Tan curioso como su arquitectura es la convivencia de religiones que colocan en tan solo metros iglesias, mezquitas, templos hindús y sinagogas, y por ello no puedes perderte la Ruta de Templos de la ciudad, un recorrido por la herencia cristiana, hindú, hebrea y musulmana.
Desde el cementerio de la Purísima Concepción, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), hasta la sinagoga Or Zaruah, de estilo neoárabe, la Mezquita Central, declarada BIC y ejemplo del estilo califal y nazarí, o el templo Mandir, epicentro de la religión hindú en Melilla.
Un conjunto histórico de Interés Cultural
Es este conjunto de influencias, estética, religión y memoria, lo que ha hecho que esta ciudad sea reconocida en su conjunto histórico como Bien de Interés Cultural (BIC), incluyendo Melilla la Vieja y el Ensanche Modernista.
Asimismo, dentro de la misma existen monumentos tan destacables que merecen su propia acreditación, y es por esto que el Palacio de la Asamblea y la Iglesia del Hospital Militar tienen su propia declaración BIC específica, una muestra más del patrimonio que se esconde al otro lado del estrecho.
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