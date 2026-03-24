La desconocida ciudad de España que esconde “El Triángulo del Oro del Modernismo”: su conjunto histórico es Bien de Interés Cultural, conviven "las cuatro culturas” y tiene una de las mayores colecciones modernistas de Europa

Firmadas en su mayoría por Enrique Nieto, arquitecto catalán influenciado por el estilo gaudiano, destacan edificios como La Reconquista, una de las paradas más fotográficas del recorrido; el antiguo economato militar, la arteria de Cándido Lobera o el Palacio de la Asamblea, también conocido como el Ayuntamiento, con un característico estilo art decó que recorre el centro y alerones de su estructura.