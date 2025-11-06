La desconocida ciudad de Castilla y León ideal para los amantes del vino: denominación de origen propia y calles repletas de joyas medievales y renacentistas

Entre sus imprescindibles está la Colegiata de Santa María la Mayor, la iglesia más grande de la ciudad y todo un testimonio arquitectónico de la importancia que tuvo Toro en el siglo XII. Y es que, de hecho, esta iglesia es uno de los testimonios más importantes del románico en España: entrar para ver de cerca la ‘Portada de la Majestad’, esculpida en piedra y con policromía original, es una de las cosas que sí o sí hay que hacer cuando se visita Toro.