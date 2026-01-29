La desconocida ciudad de Alicante que esconde uno de los mayores tesoros modernistas de España: es famosa por sus increíbles puentes y por tener una fiesta de Interés Internacional
Su legado es tan amplio y valioso, que la ciudad forma parte de la Ruta Europea del Modernismo.
Todos sabemos que Barcelona es la cuna del Modernismo en España, y Gaudí su gran artífice. Pero no es la única ciudad que destaca dentro de este movimiento cultural que sacudió a Europa desde finales del siglo XIX y principios del XX.
De hecho, en España hay más ciudades que son grandes referentes del Modernismo, como Palma de Mallorca, o la desconocida Ceuta, la segunda ciudad con más edificios y fachadas modernistas de toda España. E incluso más pequeñas aún, como Mataró, la capital del Maresme, esa región situada al norte de Barcelona.
La joya modernista que se esconde en Alicante
Sin abandonar el Mediterráneo, sus aguas nos llevan hasta otra provincia situada a orillas del mar en Alicante. Una joya a solo 60 kilómetros de la capital (y poco más de 100 de Valencia) que es esconde uno de los mayores tesoros modernistas de España.
Es Alcoy, un municipio pintoresco del que se habla mucho por su fiesta tradicional de Moros y Cristianos, y muy poco, sin embargo, de su legado modernista. Y no solo lo tiene, sino que es muy amplio y valioso.
La llegada del modernismo a Alcoy, esa ciudad situada entre Gandía, Benidorm y Denia, está muy ligada a su vínculo sociocultural con la alta burguesía del momento. Su riqueza en la ciudad es tan abundante, y el patrimonio artístico que gira en torno a él tan singular, que el legado modernista de Alcoy está incluido dentro de la Ruta Europea del Modernismo.
Los puentes de la revolución
Y como en otros lugares, el modernismo de la ciudad destaca por representar elementos de la naturaleza, por el uso de líneas curvas y asimétricas, y por la utilización del hierro y el cristal tan típicos y abundantes en plena revolución industrial.
Fue esa revolución la misma que alteró el paisaje de la ciudad. Levantada en un terreno montañoso, Alcoy necesitaba de buenas infraestructuras para llevar el agua y transportar materiales hasta sus fábricas; eso hizo que se levantaran puentes y viaductos a finales del XIX. Y ahí siguen, dominando el paisaje de la ciudad junto con el legado modernista.
Los edificios más bonitos
Son varios los edificios y fachadas que forman parte de la ruta del Modernismo, y uno de los más característicos es la Casa del Pavo, con trabajos de forja en miradores y balcones; se la conoce como la del pavo porque ese es el ave que remata los dinteles de las puertas.
El Círculo Industrial es otra de las construcciones más destacadas de la ruta. Y es que, la que fuera sede social de la alta burguesía de la ciudad, presenta balcones de hierro forjado y estucos con dibujos vinculados al estilo sezession (el modernismo austríaco que tuvo su máximo exponente en la Viena de finales del siglo XIX).
Pero no todo son casas privadas o palacetes, el modernismo también marcó edificios públicos como el antiguo Parque de Bomberos, el Conservatorio de Música y Danza, la Subestación Hidroeléctrica (hoy reconvertido en hotel) o las Fábricas de Sant 43 y 45.
Para recorrerlos todos, la ciudad de Alcoy celebra cada año la Feria Modernista (a finales de septiembre), un momento en el que revive esta época de esplendor de la ciudad con unas jornadas de puertas abiertas para ver el interior de muchas de estas casas modernistas.
La feria se completa con otras actividades vinculadas al modernismo, como exposiciones, rutas guiadas, visitas teatralizadas, talleres de títeres, cenas gastronómicas… Una semana en la que Alcoy viaja al pasado glorioso del modernismo, ese que hace años dejó su huella en la ciudad.
