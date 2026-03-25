La desconocida catedral de España que es una mezcla única de estilos gótico, mudéjar y renacentista: tiene un interior tan sorprendente que recuerda a un fascinante palacio islámico

Entre los grandes iconos de nuestro país destacan monumentos tan destacados como la Sagrada Familia, la Catedral de Santiago de Compostela, la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Catedral de Salamanca... Pero hay otros lugares menos conocidos, poco transitados y que guardan auténticas joyas en su interior. Su nombre hace referencia directa a su ubicación en una zona fértil y rica en agua. Es un templo singular que sirve de ejemplo de la superposición de estilos arquitectónicos: el gótico, el renacentista y el mudéjar conviven en una armonía poco común.