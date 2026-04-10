La desconocida calle con las fachadas modernistas más bonitas de España no está en Barcelona: es un rincón secreto en una de las ciudades más infravaloradas del país

Pero esta no es la única relación que guarda con la festividad cristiana, ya que es en estos alrededores donde el famoso imaginero Ramón Álvarez, padre y renovador de la Semana Santa zamorana tuvo su taller y residencia. Su trabajo, continúa desfilando hoy por las calles de la ciudad, siendo creador de gran parte del patrimonio artístico de su tradición desde el siglo XIX.