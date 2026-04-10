La desconocida calle con las fachadas modernistas más bonitas de España no está en Barcelona: es un rincón secreto en una de las ciudades más infravaloradas del país
Un recorrido por la historia de Zamora, de nombre musulmán, trazado medieval y estética modernista.
A lo largo de escasos 150 metros de calle empedrada, se extiende en el corazón de Zamora una de las arterias más antiguas de la ciudad. Un viaje en el tiempo que recorre su trazado medieval, enmarcado en las fachadas burguesas de siglos posteriores que recuerdan la evolución modernista de su paso.
Desde la Plaza Mayor, flanqueada por los Ayuntamientos viejo y nuevo, hasta la pequeña Plaza de Santa Lucía, y el posterior Puente de Piedra, esta cuesta parcialmente escalonada alimenta la historia viva de la región, desde su centro, hasta la tranquilidad del Duero.
Una calle de contrastes
Elegida como una de las calles más bonitas de España por el Portal Oficial de Turismo, la calle Balborraz presenta el contraste perfecto. Su pasado responde al llamado “corazón de los oficios”, un barrio gremial donde herreros, caldereros, plateros y artesanos despachaban distintos trabajos y aún hoy, sus mismas calles, mantienen el recuerdo con talleres y tiendas locales.
Su nombre proviene del árabe Bab al-Ras, debido a su previa ocupación, y responde a la traducción “puerta de la cabeza”, dada la situación donde antiguamente se ubicaba la puerta de su antigua muralla romana, una herencia que refleja la mezcla de culturas que compone la ciudad medieval.
En el presente, sin embargo, de evidente carácter modernista, aviva con colores las fachadas y puntos reconocibles como la Casa de Faustina Leirado, en el número 1 de la calle, o la Casa de Mariano López, en el número 4, ambas joyas zamoranas de esta corriente artística en burguesía de los siglos XIX y XX.
Balborraz y la Semana Santa
Más allá de su arquitectura histórica, la calle de Balborraz recoge uno de los pasos de Semana Santa más impresionantes de la península, galardonado como Interés Turístico Internacional por su dificultad y artesanía.
Esta calle responde al punto más espectacular y crítico de la procesión, una empinada cuesta de casi 200 metros que se baña en ovación tras cada paso, debido a la complicada maniobra que supone bailar la imaginería sobre su pavimento empedrado, a lo largo de toda la bajada.
Pero esta no es la única relación que guarda con la festividad cristiana, ya que es en estos alrededores donde el famoso imaginero Ramón Álvarez, padre y renovador de la Semana Santa zamorana tuvo su taller y residencia. Su trabajo, continúa desfilando hoy por las calles de la ciudad, siendo creador de gran parte del patrimonio artístico de su tradición desde el siglo XIX.
Otros lugares de interés
La calle Balborraz, sin embargo, es solo una pequeña parte de la oferta cultural y artística que recoge esta ciudad. Monumentos como la Iglesia de Santa María la Nueva, famosa por su historia ligada al "Motín de la Trucha", celebre conflicto de clases de la época; o la Iglesia de San Cipriano, con impresionantes vistas sobre el río Duero, representan la huella románica que hoy resiste sobre la región.
Junto al río, el Mirador del Troncoso ofrece otra estampa del Duero, y sobre este el Puente de Piedra se abre paso como una extensión de esta celebre calle, y continúa la extensión de este legado histórico.
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