Desconectar para volver a conectar sin ir más lejos

Los pueblos y ciudades de la provincia de Barcelona son ideales para hacer turismo de proximidad, consciente y sostenible, y hallarás una oferta muy diversa de actividades y servicios de calidad para satisfacer a los más exigentes.

Sigue la huella de Gaudí

En 2026 se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán: un momento perfecto para descubrir la huella que dejó cerca de Barcelona, como la Cripta Gaudí de la Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló, la Nave Gaudí en Mataró o, en la Pobla de Lillet, los Jardines Artigas y el Chalé del Catllaràs, recientemente confirmado como obra del genio, y al que se puede llegar a pie o en bicicleta.

También este año, Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura, una buena excusa para descubrir joyas del románico muy cerca de Barcelona visitando la Seu d’Ègara, en Terrassa, o el Monasterio de Sant Cugat del Vallès; o conocer el legado modernista de Domènech i Montaner en Canet de Mar.

Ciclistas en el Turó de l’Home, en el Montseny / DB

Redescubre el territorio, a pie o en bicicleta

No importa si eres amante de la bicicleta de carretera, de los descensos en BTT o de los caminos junto al río, cerca de Barcelona encontrarás muchas rutas para disfrutar sobre ruedas. De hecho, el Tour de Francia 2026 arrancará este julio en Barcelona y pasará por 42 municipios de la provincia.

La segunda etapa, el 5 de julio, transcurrirá por el litoral y prelitoral barcelonés, con paso por Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà y Molins de Rei, un itinerario que recorrerá un atractivo patrimonio marítimo, espacios naturales y equipamientos como el Parque del Garraf, el Canal Olímpic o la Cripta Gaudí de la Colonia Güell.

La etapa 3 saldrá el 6 de julio de Granollers y transcurrirá por el Vallès Oriental y Osona antes de conectar con territorio francés. Es una oportunidad para disfrutar del turismo de bienestar, la cultura y el deporte en Caldes de Montbui, Vic, Manlleu o Torelló, y conocer el Parque del Castell de Montesquiu.

Si te emociona recorrer a pie senderos y parajes naturales, las impresionantes formaciones rocosas de Montserrat y su monasterio milenario seguro que te sorprenderán. La comarca del Berguedà, con el macizo del Pedraforca –para los más osados en la montaña–, te ofrece rutas de senderismo y rutas cicloturísticas.

El Parque Natural del Montseny, con bosques de cuento de hadas, es sólo uno de los 14 parques y espacios naturales de la provincia de Barcelona donde hacer excursiones y desconectar.

10 propuestas imprescindibles La Cripta Gaudí de la Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló, la Nave Gaudí en Mataró, y los Jardines Artigas o el Chalé del Catllaràs en la Pobla de Lillet, obras singulares de Gaudí. Joyas del románico cerca de Barcelona: la Seu d’Ègara en Terrassa, el Monasterio de Sant Cugat del Vallès y las iglesias románicas del Berguedà. Cardona, castillo y sal. Montserrat, un monasterio milenario y un montón de rutas senderistas. Termalismo en el interior en Caldes de Montbui y en la Garriga, o cerca de la costa en Arenys de Mar y en Caldes de Montbui. Vic ciudad medieval, Rupit i Pruit, Tavertet y el Collsacabra. El Montseny, Reserva de la Biosfera. Sitges: playas, gastronomía y modernismo. Miradores, viñedos y bodegas en el Penedès. Rutas a pie y en bicicleta para todos los públicos.

Enogastronomía

En la provincia de Barcelona podrás elegir entre una cocina casera tradicional con productos singulares y de proximidad y una cocina innovadora de la mano de chefs reconocidos internacionalmente. Visitar a los productores que proveen a restaurantes y fondas del territorio con productos locales de primera calidad es una experiencia que no deberías perderte.

Y hasta tres denominaciones de origen autóctonas –D.O. Penedès, D.O. Alella y D.O. Pla de Bages– ofrecen visitas a sus bodegas y actividades de cata y de maridaje para vivir experiencias únicas de enoturismo.

Contemplar los viñedos y la puesta de sol catando unos buenos vinos es una manera excelente de conectar con la tierra y saborear los placeres sencillos de la vida.

Bienestar en los balnearios de las comarcas de Barcelona / Xavier Torres-Bacchetta

Bienestar y naturaleza

Si prefieres la calma y relajarte para desconectar, puedes meditar o practicar yoga inmerso en un entorno natural precioso; hacer un reconfortante baño de bosque en medio de un parque natural; o bañarte en aguas termales donde ya lo hacían los romanos.

Sol y playa

En Costa Barcelona te será fácil encontrar la playa que deseas: una cala solitaria donde relajarte acunado por el rumor de las olas; una playa familiar con todos los servicios; o una playa larga, ideal para practicar deporte.

Veinticinco poblaciones costeras cerca de Barcelona –y todas conectadas mediante transporte público– ¡dan para mucho!

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Encuentra esta y muchas más propuestas en: www.barcelonaesmoltmes.cat

*Esta acción de la Diputación de Barcelona responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que forman parte de la Agenda global para 2030. La Diputación de Barcelona asume su cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS.