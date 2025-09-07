Dónde desconectar de verdad: visita este pueblo de Cáceres que no tiene prisa
Caminar por Santa Marta de Magasca no es avanzar: es retroceder con dignidad. Cada sendero es un pergamino en tierra, cada cruce un dilema de historia. La Ruta del Molino, por ejemplo, no lleva solo a las ruinas de un ingenio hidráulico de nuestros antepasado, sino al recuerdo de una comunidad que molía su grano y su espera con paciencia.
Vivimos en un tiempo en el que el turismo se mide en selfies por minuto y la experiencia en gigabytes de almacenamiento, pero aún existen lugares donde lo que más impresiona no se ve ni se comparte: se siente. Santa Marta de Magasca es uno de esos rincones que no se visitan para contar, sino para escuchar.
Identidad
El pueblo parece más un suspiro detenido entre dos ciudades monumentales -Cáceres y Trujillo- que una localidad con autonomía. La verdad es que tiene menos habitantes que un bloque de pisos en Madrid, y sin embargo, conserva una identidad tan robusta como la piedra de sus rollo jurisdiccional. Es una tierra sin prisa, un lugar que no ha sido conquistado por el tiempo sino seducido por él, al punto de convencerlo de quedarse.
Milagro visual
A primera vista, la llanura extremeña puede parecer un escenario minimalista, casi aburrido. Pero aquí se da uno de esos milagros visuales que solo aprecia quien mira dos veces. La Penillanura Trujillano-cacereña es como una sinfonía escrita en tonos menores: sobria, sí, pero llena de matices. Se extiende como una alfombra tejida por siglos de viento, sembrada de pastos y cereales, y salpicada por los hilos de agua que son los ríos Almonte, Tamuja, Tozo y Magasca.
Lo que parece monótono, en realidad es dual. Porque mientras la estepa se extiende como una hoja sin arrugas, los riberos la rompen con dramatismo, como si la tierra quisiera recordarse a sí misma que también sabe ser trágica. Es un paisaje que se escribe con dos manos: una llana y otra quebrada.
El cielo de Santa Marta es un teatro en constante función. Cada amanecer, un ejército de plumas toma vuelo para ensayar su coreografía diaria. Y no hablamos de pajarillos cualquiera: aquí reina la avutarda, La gangas, los sisones, el aguilucho cenizo y hasta la esquiva cigüeña negra elevan este lugar al Olimpo de la ornitología.
¿El secreto? Una economía que, sin quererlo, ha hecho más por la conservación que mil congresos sobre sostenibilidad. La ganadería extensiva, tan despreciada por los gráficos de productividad, ha mantenido intacto el hábitat de estas especies. Así, el campo que no sirvió para el progreso rápido es hoy el refugio de lo extraordinario. Ironías del desarrollo que habría que tomar nota.
Retroceder con dignidad
Caminar por Santa Marta de Magasca no es avanzar: es retroceder con dignidad. Cada sendero es un pergamino en tierra, cada cruce un dilema de historia. La Ruta del Molino, por ejemplo, no lleva solo a las ruinas de un ingenio hidráulico de nuestros antepasado, sino al recuerdo de una comunidad que molía su grano y su espera con paciencia. El camino a Torremocha es más que una vía: es el rastro fósil de una red social analógica tejida a golpe de paso y saludo cordial.
Los nombres lo dicen todo: El Vaho, Los Hoyos, Puente Lavadera, Villeta de Azuquén. Suenan a cuento y a crónica, a toponimia emocional. Aquí los mapas no son GPS, son poemas. Cada uno de ellos cuenta su historia, y la verdad son fantásticas.
La caza
En Santa Marta, la caza menor no es solo deporte: es economía, es conversación de barra. La perdiz roja -que aquí no se dispara con banalidad sino con un respeto casi litúrgico- es la reina de un ecosistema donde aún se habla el idioma de los ciclos naturales. Hay caza de jabalí, liebres y conejos (ahora ya no tantos) sí, pero lo que se persigue realmente es la continuidad de una forma de vida.
El campo aquí no se domina, se interpreta. Y eso, en un mundo que mide el éxito en hectáreas explotadas, es toda una declaración de principios, como he comentado antes, deberíamos tomar nota
Pocas cosas son tan conmovedoras como una tumba en piedra. Las antropomorfas de Santa Marta -esculpidas hace más de mil años- son cartas funerarias sin destinatario. No hay lápidas, pero sí geografía: fueron excavadas en alto, cerca del agua, junto a antiguos caminos. Como si el fallecido no quisiera morir del todo, sino quedarse mirando la vida desde un sitio estratégico y hermoso.
La llamada «Tumba del Moro» no tiene nada de islámico y todo de enigma y misterio. Pero es precisamente esa mezcla de precisión histórica y leyenda popular la que le da valor.
Piedra, fe y orgullo
El rollo jurisdiccional -ese pilar de granito que preside la Plaza Mayor- no es un adorno. Es un gesto. Un monumento a la independencia comprada con dinero y afirmada con dignidad. Desde 1588, Santa Marta dejó de ser apéndice de Trujillo para convertirse en villa con justicia propia. La arquitectura lo recuerda: sobria, firme, sin florituras. Como el carácter de su gente.
La iglesia, el palacio de Pascualete, los tejares antiguos… todos hablan de una comunidad que construía más con necesidad que con ambición, pero que sin quererlo dejó legado.
El buen paladar
Pocas gastronomías están tan pegadas al suelo como la de Santa Marta. Aquí se come lo que se cría, se cultiva o se caza. Las migas no son moda: son desayuno matinal. La caldereta no se improvisa: se hereda de la abuelas. Los espárragos no se compran: se buscan en el monte y de ahí a la cocina. La sopa de tomate es pan de ayer y sabor de siempre.
Y luego están los iconos: la Torta del Casar, tan cremosa que parece una ofensa al cuchillo, y el jamón de bellota, que resume en cada loncha una temporada entera de dehesa y paciencia.
Las Candelas, la Semana Santa, la romería de mayo, las fiestas patronales… cada celebración es más que un evento: es una excusa para recordar quiénes son. El canto de 'La Purificación', polifónico y ancestral, resiste el olvido como una partitura tallada en aire.
La procesión nocturna del Sábado Santo no necesita focos: se alumbra con velas y emoción. Y las fiestas de Santa Marta, en julio, son el momento del reencuentro: los hijos que partieron regresan como peregrinos a un hogar que no envejece, solo madura con alegría.
Santa Marta de Magasca no tiene grandes hoteles, ni centro comercial, ni tren de alta velocidad. Pero tiene algo más difícil de encontrar: sentido. Sentido del tiempo, del paisaje, de la historia, de la comunidad. Aquí, el silencio no es vacío, es presencia. Y lo que parece ausencia es, en realidad, resistencia.
No te la pases de largo cuando vayas por la A-58 y vengas de Madrid por la A-5 os garantizo que quien la visita no se lleva una postal. Se lleva un ritmo distinto, una escala nueva para medir lo importante. Porque a veces, para recordar quién somos, hay que ir a donde no pasa nada... salvo la vida.
