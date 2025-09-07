Dónde desconectar de verdad: visita este pueblo de Cáceres que no tiene prisa

Caminar por Santa Marta de Magasca no es avanzar: es retroceder con dignidad. Cada sendero es un pergamino en tierra, cada cruce un dilema de historia. La Ruta del Molino, por ejemplo, no lleva solo a las ruinas de un ingenio hidráulico de nuestros antepasado, sino al recuerdo de una comunidad que molía su grano y su espera con paciencia. El camino a Torremocha es más que una vía: es el rastro fósil de una red social analógica tejida a golpe de paso y saludo cordial.