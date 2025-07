Dónde desconectar de verdad: visita este pueblo de Cáceres que no tiene prisa

Pocas gastronomías están tan pegadas al suelo como la de Santa Marta. Aquí se come lo que se cría, se cultiva o se caza. Las migas no son moda: son desayuno matinal. La caldereta no se improvisa: se hereda de la abuelas. Los espárragos no se compran: se buscan en el monte y de ahí a la cocina. La sopa de tomate es pan de ayer y sabor de siempre.