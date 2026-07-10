No es un decorado de cine: la isla gaditana donde pudo estar el templo de Hércules y que hoy luce un castillo del siglo XVII a 20 metros sobre el mar

Si te apasionan las películas de época y te fascinan los castillos con siglos de historia, hay un lugar en Andalucía perfecto para ti y en Viajar te lo enseñamos. Hablamos de la Isla de Sancti Petri, en San Fernando, más concretamente la ciudad de Cádiz. Este gran islote combina naturaleza con miles de años de historia. Aquí se encontraba el antiguo templo de Hércules, visitado por Aníbal y Julio César. Hoy en día, encuentras un castillo del siglo XVII situado a 20 metros del mar.

Adriana Fernández

El actual Castillo de Sancti Petri comenzó su construcción entre los siglos XVI y XVIII para defender la costa de ataques piratas y controlar la entrada al caño. Hoy está declarado Bien de Interés Cultural. Durante la Guerra de la Independencia, el castillo sufrió grandes daños contra las tropas napoleónicas. Una de sus curiosidades es que solo se puede acceder a través de barco, lo que lo convierte en un rincón muy privado y exclusivo.

Soleado día de primavera en Novo Sancti Petri en Andalucía / Istock / Heinz-Juergen Sommer

Este lugar se vincula al mítico santuario fenicio de Melqart, dios protector de Tiro, identificado por griegos y romanos con Hércules. Las fuentes clásicas sitúan en esta zona uno de los templos más prestigiosos del Mediterráneo antiguo y uno de los más visitados por los turistas en verano. La tradición cuenta que Aníbal visitó el santuario antes de marchar hacia Italia, y que Julio César también estuvo vinculado al lugar por relatos asociados a Alejandro Magno.

Nuevo Sancti Petri / Istock / Colin Thompson

Un templo lleno de leyendas

Una de las tradiciones más antiguas y famosas es la vinculada a la tumba del gran Hércules. En el templo de Sancti Petri se dice que estaban enterrados los restos de Hércules, héroe mítico relacionado con la fundación legendaria de Cádiz. Lo que llevó convertir este lugar en un santuario casi sagrado. Otra de las leyendas cuenta que Julio César vio allí una estatua de Alejandro Magno y lloró al compararse con él, porque Alejandro ya había logrado grandes conquistas siendo tan joven.

Sancti Petri isla en el sur de España, al atardecer / Istock / Lux Blue

Se dice que, en este santuario también habría guardado reliquias míticas, como el cinturón de Teucro, héroe griego vinculado a la guerra de Troya. Actualmente, una de las leyendas más comentadas es que, al atardecer, el castillo parece una aparición sobre el agua, una fortaleza aislada, rodeada por mareas, donde se mezclan historia, naufragios, dioses antiguos y fantasmas de soldados.

Isla de Sancti Petri: una de las arquitecturas más importantes y destacadas

El Castillo de Sancti Petri es un importante conjunto arquitectónico. Uno de sus elementos más distintivos es su gran torre con base trapezoidal y construida sobre piedra ostionera. Esta piedra es extraída de las canteras locales de la playa de Sancti Petri y la Barrosa, dándole una gran resistencia y mucha originalidad.

Soleado día de primavera en Novo Sancti Petri en Andalucía / Istock / Heinz-Juergen Sommer

Otro elemento muy destacado es la fachada irregular del castillo, que se adapta al islote. Las murallas robustas que rodean el castillo también fueron diseñadas para resistir ataques y proteger aquellos que vivían en su interior. El Castillo se encuentra dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un espacio protegido que abarca una serie de ecosistemas marinos y terrestres.

Cádiz / Istock / Frank van den Bergh

Este parque es muy importante para la biodiversidad en la región y es uno de los humedales más importantes de Europa. Te conectará con su riqueza natural, sus lagunas, marismas y playas cercanas, convirtiéndose en uno de los destinos favoritos para poder disfrutar en familia.