La decoración navideña más mágica de Portugal se enciende hoy: una «Floresta Encantada» sobre la playa y a solo una hora de Vigo

Esta villa frente a A Guarda ultima los preparativos para encender su propia iluminación entre los árboles. Este será el primer año que desarrolla la iniciativa, por lo que todavía no sabemos cómo quedará este particular bosque, pero solo la elección del lugar ya promete transformar la Floresta Encantada de Caminha en una estampa que no nos querremos perder estas navidades.