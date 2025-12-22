Declarado Patrimonio de la Humanidad: el humedal español reconocido como el más importante de Europa por ser un referente mundial en conservación

Pero no, el lugar del que estamos hablando está en el sur de la península. Ese es el escondite de este mosaico de paisajes increíbles, a medio camino entre Huelva, Sevilla y Cádiz, un lugar estratégico tanto para la naturaleza como para la historia. Y es que su importancia es tal, que fue clave en la consecución de un hito tan relevante como la conquista de América.