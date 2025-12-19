Declarado Patrimonio de la Humanidad por sus cañones excavados por hielo y agua: el espectacular paisaje que esconde los últimos glaciares colgantes de España

El norte de España esconde un lugar mágico, un paisaje natural de esos que crees que solo puedes ver si viajas hasta destinos remotos como Islandia, o incluso la Antártida, en los que todo está cubierto por el hielo. Sin llegar a ese nivel, y sin tener que recorrer los 2.900 kilómetros que nos separan de la Tierra de Hielo y Fuego, a los pies de los Pirineos se esconde un lugar con glaciares históricos en nuestro país.