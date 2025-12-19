Declarado Patrimonio de la Humanidad por sus cañones excavados por hielo y agua: el espectacular paisaje que esconde los últimos glaciares colgantes de España
Es uno de los glaciares más extensos de los Pirineos y se encuentra en uno de los primeros espacios naturales protegidos de Europa.
El norte de España esconde un lugar mágico, un paisaje natural de esos que crees que solo puedes ver si viajas hasta destinos remotos como Islandia, o incluso la Antártida, en los que todo está cubierto por el hielo. Sin llegar a ese nivel, y sin tener que recorrer los 2.900 kilómetros que nos separan de la Tierra de Hielo y Fuego, a los pies de los Pirineos se esconde un lugar con glaciares históricos en nuestro país.
Uno de ellos ostenta el título de ser el cuarto glaciar más grande de España, superado por los del Aneto, Maladeta y Ossoue. Es el del Monte Perdido, en Huesca, y aunque no es el de mayor tamaño, hay algo que le hace único y especial.
Uno de los últimos glaciares de España
Se trata de un pequeño glaciar de montaña que se encuentra suspendido sobre una gran pendiente. Se localiza en la cara norte, a una altura de entre 2.700 y 3.250 metros. En el pasado era algo así como una cascada colgante y, aunque se encuentra en retroceso (como todos los glaciares del planeta), sigue siendo un espectáculo para la vista y los sentidos.
A mediados del siglo XIX, una cascada de hielo unía la parte superior con la inferior del glaciar. Pero a lo largo de los años, y ya bien entrado el siglo XX, aquella cascada helada terminó por fundirse, haciendo que desde los años 70 las dos masas glaciares están separadas, casi tal y como las podemos ver hoy.
Dónde está el glaciar tan singular
La cascada de la Cola de Caballo (también conocida como de Soaso) es el punto culminante de la ruta del valle de Ordesa: va en descenso desde el circo glaciar de Soaso (de ahí que a las cascadas también se las conozca por este nombre), dando lugar a cascadas escalonadas a lo largo del río Arazas y atravesando uno de los paisajes icónicos del lugar: la pradera de Ordesa.
La ruta de senderismo que lleva hasta el glaciar
De todas las rutas de senderismo que se pueden hacer en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la que lleva hasta la cascada de la Cola de Caballo es, posiblemente, la más conocida de todas. “Es todo un clásico, ya que a su belleza se añade la facilidad que la hace apta para todos los públicos”, como señalan desde Turismo de Aragón.
Además, este parque que se abre camino a los pies de los Pirineos es uno de los cuatro (solo cuatro) parques naturales de España que están reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que le confiere un carácter más especial si cabe.
