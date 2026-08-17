David Chipperfield, arquitecto ganador del Pritzker, sobre el pueblo de pescadores donde veranea desde hace 30 años y en el que tiene su propio bar: "Tal vez Galicia tenga mucho que enseñar"
Qué tiene esta aldea gallega para que haya sido capaz de enamorar a uno de los arquitectos contemporáneos más importantes e influyentes del mundo.
Es curioso como uno de los arquitectos más importantes del mundo contemporáneo ha encontrado su lugar de descanso precisamente en un pequeño pueblo de pescadores del norte de España, un lugar donde la arquitectura tradicional es humilde, austera y anónima. Se trata del flamante Premio Pritzker David Chipperfield, y el lugar al que nos referimos, la minúscula localidad de Corrubedo, en A Coruña, en la que apenas viven 700 habitantes.
Resulta que Chipperfield, nacido en Londres en 1953, llegó a este remoto destino de la Galicia profunda y atlántica en los años 90. Y desde entonces, su vínculo con Corrubedo no ha dejado de crecer ni un solo día.
Se ha convertido en una especie de laboratorio personal desde el que el arquitecto ha ido construyendo su relación con toda Galicia, empezando por su propia casa de vacaciones junto al mar, una vivienda de diseño pero sin estridencias, completamente integrada en la línea de casas marineras del pueblo y que se abre completamente al Atlántico. Y hasta un bar de muy pueblo, como los de antes: Bar do Porto, abierto precisamente en un local que llevaba cerrado desde poco tiempo después de que los Chipperfiled comenzaran a veranear en Corrubedo.
Dónde está el pueblo que ha enamorado a premio Priztker
El pueblo marinero de Corrubedo está en el municipio de Ribeira, en el extremo occidental de la península de Barbanza, frente al Atlántico y dentro del entorno de las Rías Baixas. Es decir, entre la ría de Arosa, la de Muros y Noya. Y, aunque a veces se incluya dentro del gran imaginario turístico de la Costa da Morte, lo cierto es que no está exactamente dentro de esa región.
Chipperfield ha contado en alguna ocasión que en Corrubedo encontró una forma de vida mucho más sencilla que la de las grandes ciudades en las que desarrolla su carrera. En 2025, hablando de España, destacó precisamente el valor que concede Galicia a lo colectivo, los servicios públicos y la vida comunitaria. Quizá por eso sea tan especial para él, un pueblo que le ha llevado a afirmar que “tal vez Galicia tenga mucho que enseñar”.
Se trata de una cita literal que el premio Pritzker dijo durante una jornada organizada en torno a su trayectoria dentro del programa de divulgación científica Conciencia, impulsado por la USC y el Consorcio de Santiago y dirigido por el catedrático Jorge Mira, en 2023. Con esa frase, Chipperfield no estaba hablando de arquitectura en sentido estricto, sino de una cuestión mucho más amplia: el modelo de desarrollo y la relación entre territorio, comunidad y sostenibilidad.
Galicia, un territorio ejemplar
En ese contexto, Chipperfield estaba planteando una pregunta bastante provocadora: durante las últimas décadas, el mundo ha construido muchísimo, pero ahora habría que preguntarse si ese desarrollo realmente ha mejorado la vida de las comunidades. Y es ahí donde pone a Galicia como ejemplo, cuestionando el hecho de que “a lo mejor no estamos tan atrás”, refiriéndose a Galicia y su desarrollo.
El arquitecto sabe de lo que habla porque conoce bien la realidad de Galicia, no solo porque lleve veraneando allí más de 30 años, sino porque ha puesto en marcha diferentes proyectos de investigación y desarrollo territorial que le han permitido conocerlo desde un punto de vista mucho más profundo.
En 2017 creó la Fundación RIA, que trabaja sobre cuestiones como el territorio, el paisaje, la planificación urbana, la economía local y la adaptación al cambio climático. Y más recientemente, en 2024 abrió en Santiago de Compostela Casa RIA, un centro que reúne arquitectura, investigación, arte, gastronomía y debate sobre el futuro de las rías atlánticas.
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