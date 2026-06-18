Darte un baño este verano en una playa con bandera roja podría acarrear una multa de más de 2000 euros: el plan de Canarias frente a los retos virales más peligrosos

No es nuevo. Ni lo de bañarse en playas con bandera roja, ni lo de multar a quienes se saltan la prohibición que implica este distintivo. Porque aunque las playas son de dominio público y cualquiera es libre de darse un chapuzón, el riesgo que implica darse un baño con fuerte oleaje es algo que pagamos todos. Y digo pagamos en el sentido más literal (y sobre todo económico) del término.

Canarias, un paraíso de verano / Istock

Lo que quizá sí es más novedoso es lo que está sucediendo en Canarias este verano de 2026. Y es que el Gobierno del archipiélago, una de las zonas más turísticas de España, está trabajando en una reforma de la normativa de Protección Civil para que determinadas recomendaciones de seguridad pasen a ser precisamente obligatorias y sancionables, siempre que exista una situación oficial de alerta o de prealerta.

Sara Fernández García

Una playa con bandera roja en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. / Istock / Ioanna_Alexa

Qué está pasando en Canarias

Tal y como se puede ver en vídeos que los propios usuarios suben a sus perfiles de redes sociales, hay personas que acceden a zonas costeras peligrosas ignorando prohibiciones de baño y advertencias de emergencia. Lo que ha provocado varios incidentes en zonas costeras muy populares y con fuerte oleaje, tal y como han publicado los medios locales.

Al respecto, y según declaraciones del subdirector de Protección Civil y Emergencias de Canarias, el objetivo del plan que quiere poner en marcha Canarias es precisamente proteger no solo a quien asume el riesgo, sino también a los equipos de rescate que deben intervenir cuando ocurre un accidente.

La mayoría de playas de Canarias lucen bandera azul, pero siempre hay excepciones. / Istock

A cuánto ascienden las multas hoy en día por bañarse en playas con bandera roja

Por el momento, y hasta que no exista una normativa autonómica, la multa depende de la ordenanza municipal correspondiente a cada playa concreta. Y eso puede oscilar entre los 700 y los 1500 euros, solo por bañarse en una playa en la que ondee una bandera roja que advierte de corrientes y fuerte oleaje, haciendo que el baño no sea seguro para el bañista.

Eso sí, en caso de que hubiera un accidente y se confirmara la negligencia por parte del usuario, la sanción podría ser incluso mayor. Y es que, por poner un ejemplo, una hora de helicóptero cuesta alrededor de 2000 euros. De confirmarse la negligencia por parte del usuario, quizá habría que plantear que fuera él quien asumiera ese coste, aunque por el momento es algo que no sucede al no existir el marco legal para llevarlo a cabo.

Para evitar riesgos, lo mejor es bañarse en playas con bandera verde. / Istock

Cuáles son las playas con bandera que hay que evitar

Dicho esto, conviene recordar que la mayoría de playas de Canarias suelen estar entre las más visitadas y las que más banderas azules acumulan, distintivo que premia la calidad de las aguas y las instalaciones. Sin embargo, eso no evita que, de vez en cuando, haya que poner banderas rojas que indican fuertes oleajes. Te decimos cuáles son las playas más peligrosas para tenerlas en cuenta y evitar el baño en el caso de que, cuando vayas de viaje, te encuentras con un distintivo de ese color.

Playa de Famara, un paraíso para los surfistas. / Istock / Aurimas.Sapolas

La playa de Benijo (en el nordeste de Tenerife), muy fotogénica pero a menudo peligrosa por las fuertes corrientes; la playa de los Nogales (en la isla de La Palma), considerada una de las playas más bellas pero también de las más peligrosas de todo el archipiélago; la playa de Cofete (en el sur de Fuerteventura), posiblemente la playa más citada cuando se habla de peligrosidad en Canarias; o la playa de Famara (en Lanzarote) que, aunque muy apreciada por surfistas, las condiciones para el baño convencional suelen ser mucho más complicadas que en playas urbanas