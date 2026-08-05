Dalí decía que era "el pueblo más bonito del mundo" y se quedó a vivir al lado: casas blancas, calas de pizarra y una iglesia sobre el mar

Las obras de Salvador Dalí no podrían entenderse sin comprender su relación con los tres pueblos catalanes que marcaron su vida: nació en Figueres, vivió en Portlligat y declaró Cadaqués como "el pueblo más bonito del mundo". Todo en menos de 38 kilómetros. Los tres formaron parte de su inspiración, pero si hay uno que destacó entre todos ellos y que hoy más se recuerda fue Cadaqués.

Es el pueblo que más inspiró a Dalí en su vida y su carrera artística / Istock / PAWEL KAZMIERCZAK

Era su refugio, el lugar donde veraneaba desde niño, en la Costa Brava, justo entre la montaña y el Mediterráneo. Se trata de una villa pesquera con casas blancas y de madera que hace tiempo que dejó de pasar desapercibida. Su población no llega a los 3.000 habitantes, pero en verano multiplica esa cifra tanto con viajeros espontáneos como con visitantes asiduos.

Adriana Fernández

Un pueblo que es una obra de arte

Si se echa la vista atrás, toda la historia más reciente de Cadaqués está ligada a Dalí. En el año 1930 adquirió un par de casas pesqueras junto al mar de Portlligat, un pequeño pueblo del término municipal de Cadaqués, pero se escapaba siempre que podía al pueblo de al lado. Hoy esas casas se han convertido en museos surrealistas que albergan obras y recuerdos del genio.

Cadaqués, el pueblo más bonito del mundo según Dalí / Istock / ELOI OMELLA

Cadaqués es arte en sí mismo, un museo al aire libre donde todos los rincones parecen creados a conciencia por artistas como el mismísimo Dalí. Pero este coqueto y precioso pueblo costero tiene una historia mucho más antigua, aunque no lo parezca. Remontándonos a la Edad Media, encontramos uno de los puertos más importantes de la península, que empezó a fortificarse en el siglo X.

De la Edad Media al Modernismo

Por el miedo a posibles invasiones marítimas, se erigió el Castillo de Cadaqués, que terminó sus obras en 1280. De él no queda ni una piedra en pie, igual que de la muralla, de la que solo se conserva el Baluard, la torre vigía que hoy funciona como Ayuntamiento. Sin embargo, el pirata Barbarroja logró entrar al pueblo en 1543 y tiró un templo, donde se levantó la actual iglesia de Santa María.

La iglesia de Santa María en Cadaqués / Istock / lena_serditova

El templo del siglo XVII se ubica en la parte alta de Cadaqués, siendo una especie de mirador desde donde apreciar una de las panorámicas más bellas sobre la bahía, con las casas blancas y las calles empedradas de fondo. Esas calles están repletas de comercios de artesanía, como el Carrer des Call, el de Santa María o el del Doctor Callís. Aunque el paseo más espectacular es Las ribas, de 1910.

Las casas blancas pesqueras de Cadaqués / Istock / Juan Reig Peiro

Volviendo al pasado más inmediato, Cadaqués cuenta con ejemplos muy relevantes del modernismo, precisamente en Las ribas. El edificio más famoso es la Casa Blaua o de Don Octavio Serinyana, que destaca por su intenso color azul. Pero hay otras, como la Escuela pública Caritat Serinyana, la Casa Federico y Víctor Rahola, la Casa Pont o la Torre del Colomo Casa Ponson.

La Casa Blaua de Cadaqués / Istock / MATTHIASRABBIONE

Playas y calas en el entorno de Cadaqués y Portlligat

Aunque si hay algo de lo que puede presumir Cadaqués es de sus preciosas calas. Si bien no es el pueblo con más playas de la Costa Brava, hay magníficas excepciones como Sa Conca, donde navegar en embarcaciones que pueden alquilarse sin título; o la zona del Cap de Creus, donde se encuentra el faro y se contemplan las vistas más bellas que enamoraron a Dalí.

El Cap de Creus cerca de Cadaqués / Istock / Yuriy Brykaylo

En el Cap de Creus es donde decidió vivir el artista, ya en la población de Portlligat. Aquí está la Casa-Museo de Salvador Dalí, diseñada y decorada por él. Es tan solo una de las patas del llamado Triángulo Daliniano, que se completa con el Museo de Dalí en Figueres y el Palau de Púbol. Portlligat, que fue hogar de pescadores durante años, hoy acoge hoteles y negocios que lo hacen muy diferente a lo que vivió el pintor.