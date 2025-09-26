El curioso castillo que de perfil tiene rostro humano: levantado frente al Mediterráneo y uno de los más grandes de España

En las visitas guiadas por el interior de la fortaleza se pueden descubrir sus diferentes espacios: el patio de armas, un amplio espacio al aire libre que, además de unas fantásticas vistas panorámicas, tiene una terraza donde poder tomar algo; un aljibe renacentista, situado debajo del patio de armas, con dos naves sustentadas en arcos de sillería y diseñado para recoger el agua de la lluvia; o los calabozos, que en su época albergaron un gran número de prisioneros anónimos, así como algunos ilustres personajes, como el Conde de Lumiares, el General D. Juan Prim, o el General D. Francisco Serrano Domínguez.