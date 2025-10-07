El curioso castillo medieval que tiene forma de barco: rodeado de viñedos, hoy es uno de los museos más singulares de España

La función defensiva era más que evidente. Lo que no lo es tanto es su silueta, más alargada que ancha, singular y muy diferente a los castillos y fortalezas de la época. La culpa la tiene el cerro en el que se levanta, con más de 200 metros de largo y solo 33 de ancho, obligándole a adaptarse a ese entorno y terminando en una punta estrecha.