El curioso barrio de Zaragoza donde los vecinos viven en casas excavadas en roca: se encuentra en un meandro abandonado del Ebro

Un ejemplo de casas-cueva lo encontramos en el barrio de Juslibol, en Zaragoza, donde algunos de sus habitantes viven en las más de 200 casas-cueva totalmente reformadas que se encuentran en los alrededores. La existencia de estas casas-cueva se debe a que el barrio se encuentra en una ubicación peculiar; su casco urbano se erige sobre las laderas del escarpe de yesos que delimitan la zona de huertas del Ebro, que es una zona inundable, mientras que en la cima semidesértica del escarpe se ubica el campo de maniobras de San Gregorio, el tercero más grande de Europa.