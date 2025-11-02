Un cura, tropas extranjeras, pelirrojos... Este es el pueblo de Córdoba que busca respuestas a su particular genética

A muchos les sonará. Pero, a quienes aún no conocen esta historia, les propongo que hagan una prueba tras leer estas líneas. Vayan a Google y tecleen: "¿Cuál es el pueblo de España con más pelirrojos?" Sí, está en Córdoba. Antes de que tengas que buscarlo, te lo decimos: Añora. Pero, ¿qué hay detrás de esta particularidad? Te anticipamos que las especulaciones han ido, a lo largo de los años, desde un cura hasta un general irlandés. A día de hoy no hay respuestas, pero esto es lo que se ha contado hasta ahora.