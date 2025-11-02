Un cura, tropas extranjeras, pelirrojos... Este es el pueblo de Córdoba que busca respuestas a su particular genética
Hace diez años, esta localidad saltó a la fama por el color de pelo de buena parte de su población.
El prototipo de cordobés parece evidente: moreno, de pelo negro. Cualquiera podría imaginárselo así, pero, como suele suceder la mayoría de veces, realidades hay más de las que imaginamos. En la historia que hoy recogemos, sin embargo, nada es lo que parece. Hoy rescatamos la particularidad del pueblo de Córdoba que se ha ganado fama nacional por el color de pelo de una buena parte de sus habitantes.
A muchos les sonará. Pero, a quienes aún no conocen esta historia, les propongo que hagan una prueba tras leer estas líneas. Vayan a Google y tecleen: "¿Cuál es el pueblo de España con más pelirrojos?" Sí, está en Córdoba. Antes de que tengas que buscarlo, te lo decimos: Añora. Pero, ¿qué hay detrás de esta particularidad? Te anticipamos que las especulaciones han ido, a lo largo de los años, desde un cura hasta un general irlandés. A día de hoy no hay respuestas, pero esto es lo que se ha contado hasta ahora.
Fama nacional
Hace casi diez años, todos los medios del país se hacían eco. Había trascendido que, en la provincia de Córdoba, había una pequeña localidad con una gran cantidad de personas pelirrojas. Se cifró entre un 10% y un 15% el porcentaje de habitantes con esta particularidad. Y es normal que llame la atención. En primer lugar, por las características físicas de las gentes de la zona. Y, en segundo, por tratarse de un pequeño municipio situado de la comarca de Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, con apenas alrededor de millar y medio de habitantes.
Como decíamos, en 2015 resonó en todo el país esta curiosidad. Desde los medios más grandes hasta periódicos provinciales de menor tamaño recogieron en sus páginas web que el pueblo con más pelirrojos de España estaba en Córdoba. Pero, ¿qué se sabe de esto?
Del cura a la Guerra de la Independencia
La leyenda popular más conocida hace responsable a un antiguo cura que, como cuenta Antonio Merino, cronista oficial de Añora, en un curioso e interesante artículo escrito en su blog, "fue esparciendo el gen del pelo rojo entre las mujeres de Añora". Es, precisamente, el mismo autor quien se encarga de recordar otro posible origen: las tropas galesas del general Blake.
Blake, de nombre Joaquín, fue un general español de origen irlandés. Nació en Vélez-Málaga. La web oficial de Turismo de Andalucía recoge esta ocupación y la fecha en 1810. El cronista rescata la noticia del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz, quien informaba de la presencia de una división del ejército de Blake, comandada por Creagh.
En esos momentos, el general permanecía en la huerta de Murcia. Merino se pregunta cómo puede explicarse la presencia de esas tropas en Los Pedroches mientras Blake se empeñaba en defender aquella zona de Murcia durante la Guerra de la Independencia. Y, en ese mismo artículo, se encarga de dar una posible explicación que tumba esa relación con el origen de los pelirrojos de Añora. El cronista, profundizando en la documentación, se percata de que existe una pedanía a seis kilómetros de la capital de Murcia llamada La Ñora -y la Añora hasta el siglo XIX-, lo que puede hacer pensar en una confusión de Madoz.
Las respuestas al origen del pelo rojo en los noriegos no están claras. Pero, sea como sea, la realidad es que Añora guarda una de las más particulares curiosidades de la provincia de Córdoba.
