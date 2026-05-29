Cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad, dos Bienes de Interés Cultural y una cascada con más de 70 metros de caída: la escapada perfecta para este verano está en Cantabria

Mientras el turismo estival satura las costas del norte y sur de España, este cañón calizo y su entorno permanecen como un secreto bien guardado en el interior oriental de Cantabria, ofreciendo frescor, carreteras de montaña impresionantes y una densidad patrimonial de primer orden.

Adriana Fernández

Cuando se trata de sorprender, la comarca del Alto Asón, integrada en el Parque Natural de los Collados de Asón, supera con creces las expectativas, y no hace falta llegar a ella para entender, a lo largo de las carreteras que vertebran la comarca y desafían la orografía caliza del entorno, que tu decisión de visitarla ya ha sido un acierto.

Valle del Ason, Collado del Ason, Cantabria / Istock

El ascenso a la comarca por el Puerto de Alisas y la Carretera de los Collados de Asón supone un camino serpenteante a lo largo de miradores que alcanzan a divisar el mar, sobre una panorámica de 360 grados del paisaje kárstico y glaciar que la caracteriza, enclavado entre moles de roca y prados de un verde intenso que conforman una de las vías más fotogénicas del norte de España.

Valle del Ason, Collado del Ason, Cantabria / Istock

Un patrimonio impresionante: Unesco, BIC y naturaleza indómita

La experiencia solo mejora, y al llegar a la comarca, integrada por los pueblos de Soba, Ramales de la VictoriaAmpueroArredondoRasines y Ruesga, alberga hitos patrimoniales excepcionales protegidos bajo las máximas figuras jurídicas, además de lugares visualmente impactantes que no te puedes perder.

En el pueblo de Ramales de la Victoria, la llamada Cueva de Covalanas o “cueva de las ciervas rojas”, incluida dentro del Arte Rupestre Paleolítico del Norte de España, destaca por sus pinturas de trazo tamponado con más de 20.000 años de antigüedad, un lugar místico y lejano de aglomeraciones declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cueva de las Covalanas / Wikicommons/By Nachosan - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32316570

Para los amantes de la antropología del paisaje y cultura religiosa, la Ermita Rupestre de San Juan de Socueva de Arredondo, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), describe una de las iglesias rupestres más antiguas de Cantabria, con origen visigótico en el siglo IX. Una estructura incrustada en una pared rocosa con un impresionante altar monolítico de carácter medieval intacto.

Ermita de San Juan de Socueva, Arredondo / Wikicommons/Vanbasten 23 - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66363867

Asimismo, y siguiendo con la arquitectura religiosa, la Iglesia de San Pelayo de Hazas de Cesto, en el mismo territorio, e igualmente catalogada con patrimonio BIC, destaca en el ‘pueblo de los indianos' por su monumental iglesia neoclásica, presidida por una torre cilíndrica inspirada en el faro de Santander, construida con la fortuna de un indiano local.

Rutas y senderos espectaculares en la Comarca del Alto Asón

Si hablamos de belleza, el Alto Asón se lleva la palma, esculpido por el agua y la geología que lo rodean en un laberinto subterráneo y superficial idóneo para el senderismo activo. Y para que no te pierdas nada, aquí te dejamos tres opciones para recorrer el interior verde de la región:

Cascada del río Asón / Istock / SERGIO FERNANDEZ ROJO

Ruta al Nacimiento del Río Asón

Se trata de un sendero lineal y accesible que remonta el curso del río hasta llegar a su nacimiento, a través de un frondoso bosque de hayedos y encinares cantábricos, hasta alcanzar los pies de la Cascada de Cailagua, con más de 70 metros de caída libre, brotando directamente de una pared vertical. Un lugar indispensable si visitas la comarca y el escondite perfecto para escapar del calor del verano.

Mirador de La Gándara, Valle de Soba / Istock / SERGIO FERNANDEZ ROJO

El Nacimiento del Gándara

Si buscas algo más de adrenalina, o sencillamente sorprenderte, acércate hasta los miradores sobre el río Gándara, muy cerca del punto anterior, con pasarelas suspendidas en el aire que permiten disfrutar de las vistas del agua que brota con fuerza entre la roca.

Cascada del río Ason, Cantabria / Istock

Ruta de la Cueva del Valle, en Rasines

Este sendero circular, corto y accesible de unos 4,5 km (equivalente a unas 2 horas de duración), combina paisajes de exquisita naturaleza e impresionante arqueología. Pero lo más impresionante es una gigantesca boca de cueva de la que surge el río Silencio, flanqueada por un parque que recrea la vida paleolítica y la memoria minera de la zona: el Parque Paleolítico de la Cueva del Valle, un destino perfecto para disfrutar en familia.