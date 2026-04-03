La cueva milenaria del País Vasco declarada Patrimonio de la Humanidad: un túnel que une dos provincias, antiguas sendas de peregrinos y un punto clave del Camino de Santiago

Presente en el entorno desde casi el inicio de los tiempos, se cree que ya en la antigüedad el túnel era utilizado por pastores, pues en su interior se han encontrado claras evidencias de trashumancia. Además, antes de la construcción de caminos que conectaran la península con el resto de Europa, o simplemente caminos que unieran los varios pueblos de la zona, por el túnel transitaban multitud de gentes, desde peregrinos a comerciantes e incluso nobles, entre los que se encuentran Isabel la Católica. Una prueba de la relevancia que la cueva ha tenido a lo largo de los siglos es la pequeña ermita de San Adrián que se erige en la entrada nororiental, construida alrededor del siglo XVII.