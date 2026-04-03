La cueva milenaria del País Vasco declarada Patrimonio de la Humanidad: un túnel que une dos provincias, antiguas sendas de peregrinos y un punto clave del Camino de Santiago
Paso transitado a lo largo de los siglos tanto por peregrinos, comerciantes y reyes, en su interior alberga una ermita.
La naturaleza es, realmente, algo mágico; no ya solo por los animales y plantas que podemos encontrar repartidos por el planeta, algunos tan raros y especiales que parece que hayan sido creados por una criatura con una imaginación infinita, sino porque, a veces, presenta formaciones geológicas que parecen prácticamente imposibles. Me refiero a lugares como la Calzada del Gigante en la costa norte de la isla de Irlanda, el Salar de Uyuni en los Andes bolivianos, o la formación arenosa conocida como La Ola en Estados Unidos.
En la península ibérica también tenemos algunas formaciones de lo más curiosas, como podrían ser el Torcal de Antequera o la montaña de sal de Cardona. Junto a estas, en el País Vasco podemos encontrar una cueva de lo más curiosa, ya que atraviesa el interior de una montaña de lado a lado, algo que ha hecho que a lo largo de la historia haya sido utilizada como punto de paso.
Un túnel natural
En el extremo sur de la provincia de Gipuzkoa, entre las localidades de Zegama y Zalduondo, en Álava, el Túnel de San Adrián es una de las cuevas más curiosas que existen en todo el territorio español. Ubicada dentro del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, y perteneciente al Camino de Santiago del interior (por lo que en 2015 fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad), la cueva se halla a una altitud de 1.053 metros sobre el nivel del mar, y se extiende alrededor de unos 70 metros, atravesando la montaña por completo.
Presente en el entorno desde casi el inicio de los tiempos, se cree que ya en la antigüedad el túnel era utilizado por pastores, pues en su interior se han encontrado claras evidencias de trashumancia. Además, antes de la construcción de caminos que conectaran la península con el resto de Europa, o simplemente caminos que unieran los varios pueblos de la zona, por el túnel transitaban multitud de gentes, desde peregrinos a comerciantes e incluso nobles, entre los que se encuentran Isabel la Católica. Una prueba de la relevancia que la cueva ha tenido a lo largo de los siglos es la pequeña ermita de San Adrián que se erige en la entrada nororiental, construida alrededor del siglo XVII.
Cómo llegar a la cueva
La ruta más habitual para atravesar el Túnel de San Adrián sale desde el municipio de Zegama, atravesando cerros y bosques. Aunque se puede hacer toda la ruta a pie, la gran mayoría de la gente opta por acercarse en coche hasta el aparcamiento que hay junto al túnel y hacer los últimos metros del recorrido a pie. Desde el aparcamiento parte un pequeño sendero que lleva hasta la casa de los Mikeletes, donde antiguamente se cobraban los tributos y se controlaban las mercancías.
Desde aquí, antes de dirigirte hacia la cueva, puedes acercarte un momento a la ermita del Sancti Spiritu, por donde llega la ruta que parte desde el pueblo de Zegama. Una vez hecho esto, tan solo queda llegar hasta la cueva, caminando por una antigua calzada real, y atreverse a cruzar el túnel; aparte de la ermita de San Adrián, en su interior observarás los restos de las varias construcciones que existieron en el pasado, y podrás sentirte como si fueras una de esas personas que, siglos atrás, cruzó este mismo túnel.
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