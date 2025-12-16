La cueva de España que ha reescrito la historia neolítica de Europa: se han hallado arcos y flechas de hace más de 7.000 años

Para recorrer la historia de excavación de este lugar tenemos que remontarnos 200 años atrás en el pasado. Juan Martín, propietario de estas tierras, descubrió en 1831, atravesando una entrada semioculta, una sala inmensa cubierta de guano de murciélago. Inmediatamente aprovechó el hallazgo para fertilizar sus campos y, cuando se agotó el recurso, aprovechó el espacio para resguardar ganado. Unos años después se desubrió una veta de galena que provocó el inicio de trabajos mineros en la cueva. Después de retirar unos cuantos bloques, se reveló una galería interior, donde esperaban desde hacía milenios un puñado de cadáveres semimomificados y objetos milenarios.