Todos van a Altamira, pero pocos conocen esta cueva cántabra con grabados de hace miles de años: restos de ocupación humana de hace unos 14.000 años y grabados paleolíticos en la zona exterior de la cueva
Un caballo grabado en la roca, figuras de bisontes y ciervos en sus galerías y huellas de los grupos humanos que habitaron esta cueva cántabra durante milenios.
Cuando piensas en arte rupestre en Cantabria se te viene a la cabeza Altamira, ¿no? Si la mente se te va directamente a Santillana del Mar y a las colas para ver la neocueva te estás perdiendo una alternativa que merece mucho la pena, es mucho más auténtica y cercana. Para llegar tienes que poner rumbo al interior, hacia el valle de Buelna. Allí, en el pequeño núcleo de Tarriba, en el municipio de San Felices de Buelna, se esconde Hornos de la Peña, una cueva discreta que guarda un tesoro que te va a descolocar: a diferencia de casi todo el arte prehistórico conocido, aquí los grabados empiezan antes siquiera de entrar en la oscuridad.
El investigador Hermilio Alcalde del Río decubrió en 1903 esta cueva que no tiene pinturas de colores llamativos, sino trazos grabados directamente sobre la roca. Lo fascinante es que fue habitada de forma casi ininterrumpida durante milenios, desde los últimos neandertales hasta los primeros Homo sapiens, dejando restos de ocupación de hace unos 14.000 años. Forma parte del catálogo Patrimonio Mundial de la UNESCO junto a Altamira, pero, al ser mucho menos conocida, al visitarla sigues teniendo esa sensación de que estás descubriendo el lugar casi a solas.
Un caballo a plena luz del día y una figura enigmática en la oscuridad
La primera sorpresa te la llevas nada más llegar a la boca de la cueva, que se abre formando un arco natural que da paso a un vestíbulo amplio, iluminado por la claridad del exterior. Lo normal en el Paleolítico era esconder el arte en lo más profundo y oscuro, pero aquí un artista de hace miles y miles de años decidió tallar un caballo en plena entrada, a la vista de todo el que pasara por allí. Es uno de los poquísimos ejemplos de arte exterior que se conservan en toda la cornisa cantábrica.
Una vez que cruzas un paso estrecho y bajo para meterte en las galerías interiores empieza la verdadera exploración. Con la luz de las linternas del guía van apareciendo en las paredes caballos, bisontes, cabras y ciervos dibujados hace unos 13.000 años con un realismo brutal: si te fijas bien, puedes distinguir hasta las crines, el pelaje o la forma exacta de los ojos. Pero la joya de la corona te espera en un rincón apartado al fondo de la cueva. Allí aparece grabado un ser antropomorfo con el brazo levantado y una especie de cola o prolongación animal bajo el cuerpo. Nadie sabe a ciencia cierta si representa a un chamán en pleno ritual o a una criatura mitológica, pero te pone los pelos de punta.
Un refugio con mil vidas y qué ver por el valle de Buelna
Hornos de la Peña fue durante siglos el hogar de nuestros antepasados. La amplitud de su vestíbulo y la entrada de luz natural lo convertían en un refugio de lujo frente al frío del norte. Pero la historia de la cueva no se frenó en la prehistoria: los arqueólogos también han encontrado huellas de su uso durante la Edad del Cobre e incluso durante la Guerra Civil española, cuando sus galerías sirvieron de cobijo en tiempos mucho más recientes.
Ya que te acercas hasta San Felices de Buelna, merece la pena que dediques el resto del día a recorrer este rincón verde atravesado por el río Besaya. Es una zona de prados, bosques y arquitectura montañesa tradicional donde se come de maravilla (no te vayas sin probar un buen cocido montañés o unas quesadas de postre). A un tiro de piedra tienes Los Corrales de Buelna, perfecto para rematar la escapada dando un paseo por su plaza de la Constitución y acercándote a la iglesia de San Vicente Mártir.
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