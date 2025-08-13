La cueva más bonita del mundo está en el corazón de un pueblo de Andalucía, tiene 500 millones de años y 1.200 metros visitables

Además, Aracena presume de un Museo de Arte Contemporáneo al Aire Libre, que convive con obras de arquitectura regionalista firmadas por Aníbal González, el célebre autor de la Plaza de España de Sevilla. Y una parada que no puede faltar en una visita a la zona es el Museo del Jamón – Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico. Desde allí parten rutas sonoras autoguiadas que permiten descubrir el entorno natural protegido de Aracena, una de las joyas del ecoturismo andaluz, con dehesas, bosques de alcornoques y castaños, y arroyos que recorren la sierra.