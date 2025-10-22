Ni Cuenca ni Teruel: el paraíso otoñal está en un pueblo sin turismo, tiene una cascada de 300 metros y miradores que se asoman al abismo

Cuando el otoño llega a la Sierra del Segura, el aire huele a leña y los montes se tiñen de cobre. Allí, en lo alto de una colina que domina un valle infinito, Riópar Viejo guarda el alma de la sierra albaceteña; un pueblo diminuto, sin multitudes ni escaparates, donde el silencio tiene sonido y el paisaje parece del norte. A pocos kilómetros de allí, el Nacimiento del Río Mundo deja caer sus aguas por un salto de casi 300 metros, una cascada tan impresionante que muchos la llaman “la Niágara de Castilla-La Mancha”.