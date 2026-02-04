Ni Cuenca ni León, la primera catedral gótica de España está a solo una hora de Madrid: tardó tres siglos en construirse y hoy es uno de los grandes iconos de la ciudad
Las fechas que marcan los expertos son determinantes para inclinar el lado de la balanza hacia esta catedral, y ninguna otra.
Cuando hablamos en términos subjetivos, como la belleza, es difícil confirmar o asegurar cuál es el pueblo más bonito o la región más espectacular. Sin embargo, cuando se trata de fechas, no debería haber duda a la hora de afirmar cuál es el más antiguo o el más reciente.
Sin embargo, hay casos que tampoco se libran de esas dudas. Sucede con las catedrales, esas monumentales construcciones levantadas durante la Edad Media para mayor gloria de la iglesia y pero que trascendieron la religión, convirtiéndose en las grandes representantes del arte, la cultura y la ingeniería gótica en Europa.
La catedral gótica más grande del mundo está en España
Y España no se libró tampoco. De hecho, las catedrales góticas españolas se encuentran entre las más destacadas de toda Europa, por diferentes motivos. La de Sevilla, sin ir más lejos, puede presumir (y de hecho presume) de ser la catedral gótica más grande del mundo, por delante de Notre Dame en París.
Por su parte, la catedral de Burgos es una de las más espectaculares, considerada así por su arquitectura deslumbrante, la belleza de sus agujas caladas, el cimborrio estrellado o la escalera dorada de Diego de Siloé.
La primera catedral gótica de España
Sin embargo, ninguna de ellas puede presumir de ser la primera catedral gótica de España. Eso es algo que solo una puede decir, y es la de Ávila. Dicen que las obras comenzaron en algún momento entre 1160 y 1170, lo que la convierte en el primer templo de estas características en nuestro país.
Aunque claro, tratándose de construcciones tan monumentales, no se terminaría hasta pasados unos 300 años. Eso explica, como en la mayoría de las catedrales góticas, que presente detalles de otros estilos artísticos, desde finales del románico hasta principios del barroco.
Hay dudas sobre si la catedral de Cuenca es la más antigua de España; sin embargo, según las fechas de su construcción, el templo conquense no comenzó a levantarse algunos años más tarde, en unas fichas que los historiadores sitúan entre 1182 y 1196. Es decir, ambas son de finales del siglo XII, pero la de Ávila es un poquito anterior.
Por qué es tan especial esta catedral
Entre sus aspectos más relevantes, destaca una girola fortificada que es única en el mundo, aunque lo más llamativo es su ábside (conocido popularmente como ‘cimorro’) que está completamente integrado en la muralla que recorre la ciudad; o lo que es lo mismo, ese cinturón defensivo que es una de las fortificaciones mejor conservadas de España y de toda Europa en realidad.
Síguele la pista
Lo último