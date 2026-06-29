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El cuarto municipio de Sevilla en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico: de origen romano, se le conoce como la 'Ciudad de las cuatro torres' y tiene el balcón corrido más largo de Andalucía

Con una extensión de 979 kilómetros cuadrados, es el municipio más grande de Sevilla y destaca por su impresionantes iglesias y palacios.

Este pueblo de Andalucía tiene un espectacular legado monumental barroco y es conocida como la &quot;Sartén de Andalucía&quot; debido a sus altas temperaturas

Este pueblo de Andalucía tiene un espectacular legado monumental barroco y es conocida como la "Sartén de Andalucía" debido a sus altas temperaturas / Istock / makasana

Yanira Morte

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Actualmente, en Andalucía hay un total de 785 municipios, pero hay uno que destaca por su patrimonio monumental único. Hablamos de Écija, también conocida como "la pequeña Sevilla" por su gran similitud. Es un pueblo sevillano de casi 40.000 habitantes, situado en el Valle del Genil, a medio camino entre Sevilla y Córdoba. Son muchos los que aún lo consideran un pueblo, aunque por su extensión y riqueza cultural es una ciudad.

orre de San Juan Bautista que se eleva sobre un estrecho callejón en Écija

orre de San Juan Bautista que se eleva sobre un estrecho callejón en Écija / Istock / FELIPE RGUEZ

Écija, este pueblo de Andalucía, es declarado como Conjunto Histórico-Artístico y es considerada como una de las capitales del barroco andaluz. Conocida como la "Ciudad de las Torres", conserva un legado monumental con raíces romanas, una profunda huella musulmana y una gran cantidad de palacios e iglesias. Es conocida por ser uno de los lugares más calurosos del país, ganándose el apodo de "la sartén de Andalucía".

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Redacción Viajar

Écija: la ciudad de las cuatro torres está entre Sevilla y Córdoba

Estas torres forma parte de un importante patrimonio arquitectónico y monumental de la ciudad. En total son once torres, repartidas a lo largo del casco histórico de la ciudad, levantadas durante el siglo de Oro ecijano y declaradas conjunto histórico-artístico en el año 1966. La torre de Santa María, es la más destacada de la ciudad, con un total de 52 metros de altura, es la torre con más campanas de la ciudad.

La Torre de San Gil se eleva sobre las encantadoras calles de Écija en España

La Torre de San Gil se eleva sobre las encantadoras calles de Écija en España / Istock / FELIPE RGUEZ

La única torre visitable, desde donde podrás ver todo el casco antiguo desde una vista panorámica es la Torre de San Juan. La Torre de Santiago, es una de las joyas del barroco astigitano con gran riqueza en su ornamentación y cúpula de azulejería. Y por último, entre las más destacadas se encuentra San Gil, ubicada en la zona más alta de la ciudad, con un total de 55 metros de altura.

Palacio de Valdehermoso, Ecija, España

Palacio de Valdehermoso, Ecija, España / Istock / Caronb

Un balcón infinito ubicado en el palacio de Écija

El palacio de los balcones largos o mejor conocido como el palacio de los Marqueses de Peñaflor, es una de las joyas más importantes de este municipio entre los años 1700 y 1775. Tiene más de 60 metros y está decorada con trampantojos que simulan elementos arquitectónicos, falsos ventanales y figuras utilizadas para embellecer la fachada.

Calles y edificios de Esija

Calles y edificios de Esija / Istock / kiev4

Fue construido por el herrero Pedro Calderón en 1762 y las pinturas de la famosa fachada las realizó el famoso pintor Antonio Fernández entre 1764 y 1765. Hoy en día, el palacio está protegido como Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-Artístico. Aunque solo una parte del palacio está abierta al público.

¡Qué no te podrás perder de este pueblo sevillano!

El palacio de Bejamení, es una de las paradas obligatorias si pasas un día por esta localidad. Una de las obras fundamentales de la arquitectura civil barroca en Andalucía. Además, en su interior se encuentra el Museo Histórico Municipal, donde puedes admirar la fascinante arqueología que esconde el palacio, como estelas, placas, mosaicos romanos y diversas esculturas. Por otro lado, también hay muchos otros palacios. El palacio de Alcántara tiene en su interior varios centros formativos, el palacio de Santaella y el palacio de Valdehermoso.

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Torre del casco antiguo, Ecija, España

Torre del casco antiguo, Ecija, España / Istock / Caronb

Una de las iglesias más destacadas es la Iglesia de Santa María de la Asunción, cuenta con una colección arqueológica muy interesante y un claustro muy fotogénico. Algunas otras iglesias son la de San Juan, la de Santiago, la de San Gil y la de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, se caracteriza por su ornamentación de pinturas y murales con yeserías policromadas y doradas.

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