Cristina (46 años), la madrileña que cambió la gran ciudad por la paz rural en un pueblo de menos de 1.000 habitantes: “Es un lugar súper privilegiado. Estamos rodeados de sierras, de ríos, tenemos historia, castillos...”

La ciudad mola, hasta que eres madre y te das cuenta de que quizá no es lo más ideal para criar a tu bebé, al menos tal y como se entienden las grandes urbes a día de hoy. Eso es exactamente lo que le pasó a Cristina Cámara, una madrileña de 46 años que tomó una decisión vital: abandonar Madrid y marcharse en busca de un entorno rural más tranquilo para criar a sus hijos.

Cristina (46 años), la madrileña que hace seis años cambió la gran ciudad por la paz rural en un pueblo de menos de mil habitantes / Wikimedia Commons

Además de la precariedad laboral y abusivos precios del alquiler, la maternidad es uno de los grandes detonantes para el cambio, para marcharse lejos de la ciudad y buscar pueblos donde llevar una vida más tranquila, cómoda y serena. Y Cristina la encontró en un pueblo que no llega a los mil habitantes de Ciudad Real.

Sara Fernández García

Rodeada de castillos y paisajes naturales

Ella vivía en Torrejón de Ardoz que, con más de 143000 habitantes, es uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid. En una entrevista recogida por El Español, Cristina recuerda que tenía que salir hasta dos horas antes para recorrer apenas 15 kilómetros. Algo que ha cambiado de manera radical desde que dejó la ciudad para marcharse a Albadalejo en 2020.

“Es un lugar súper privilegiado. Estamos rodeados de sierras, de ríos, tenemos historia, castillos…”. Es evidente que el cambio ha sido para bien. “No tiene nada que ver estar aquí con más libertad que en una gran ciudad y por eso yo me quedo aquí”, tal y como recoge la entrevista publicada en el diario.

Un pueblo de menos de mil habitantes / Wikimedia Commons

Un paraíso perdido en Ciudad Real

Albaladejo no es solo un pueblo tranquilo. Está situado en el Campo de Montiel, en el sureste de Ciudad Real, una comarca de paisaje rural, patrimonio histórico y tradición literaria. Una combinación excepcional de historia medieval, patrimonio del Siglo de Oro y paisajes naturales únicos que hacen de este lugar uno de los territorios más interesantes y menos conocidos de Castilla-La Mancha.

Es una comarca donde todavía se encuentran pueblos pequeños, castillos, ríos, espacios naturales y una forma de vida muy vinculada al territorio. Durante la Edad Media, el Campo de Montiel fue un territorio fronterizo de gran importancia estratégica y, tras la conquista cristiana, la Orden de Santiago adquirió un papel fundamental en su organización, defensa y repoblación.

Un territorio salpicado de restos de fortalezas / Istock

De aquel pasado quedan fortalezas y construcciones militares tan destacadas como el Castillo de la Estrella, en Montiel, convertido en uno de los grandes símbolos de la comarca; o el Castillo de Montizón, en Villamanrique, una fortaleza medieval vinculada a la Orden de Santiago; o el propio Castillo de Albaladejo, un vestigio de la historia medieval de la localidad a la que se trasladó Cristina con su familia.

Protagonista del Siglo de Oro

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es uno de los grandes espacios naturales que dominan el paisaje en esta zona de Ciudad Real. Está formado por quince lagunas escalonadas a lo largo de unos 30 kilómetros, conectadas mediante arroyos, cascadas y conexiones subterráneas. Su singularidad geológica está en las barreras de toba o travertino, formaciones calcáreas que actúan como pequeños diques naturales y crean saltos de agua entre las lagunas.

El paisaje de las Lagunas de Ruidera / Istock

Y luego está la importancia del pueblo desde el punto de vista literario, porque el Campo de Montiel tiene una relación literaria muy especial con Miguel de Cervantes. De hecho, el comienzo de Don Quijote de la Mancha sitúa las primeras aventuras del protagonista en este territorio. En el capítulo II de la primera parte se lee: “Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel”. Es por eso que la comarca conserva varios lugares vinculados al universo cervantino, entre ellos la Cueva de Montesinos, en Ossa de Montiel, escenario de uno de los episodios más conocidos de la segunda parte de la novela.