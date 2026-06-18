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La cripta más antigua de España lleva escondida bajo tierra más de 13 siglos: está bajo una catedral conocida como "la Bella Desconocida", es visigoda y guarda las reliquias de un mártir

Está considerada por los expertos como uno de los monumentos visigodos más importantes de la península.

La cripta más antigua de España está bajo una catedral conocida como &quot;la Bella Desconocida&quot;.

La cripta más antigua de España está bajo una catedral conocida como "la Bella Desconocida". / Istock

Noelia Santos

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Es uno de los lugares más fascinantes y antiguos de España y, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de viajeros. Lleva más de 13 siglos bajo tierra, escondido sobre los cimientos de un bellísimo templo que presume de ser la tercera catedral más grande de España, de marcado estilo gótico pero con restos visigodos. Hablamos de la cripta de la catedral de Palencia, conocida como “la Bella Desconocida”. 

Este fascinante lugar es la tercera catedral más grande de España.

Este fascinante lugar es la tercera catedral más grande de España. / Istock

La cripta de San Antolín, que así se llama este fascinante lugar, está consdierado como el corazón de la catedral. Y es que todo el edificio se construyó a partir de ella. De hecho, conserva los restos originales del siglo VII, de época visigoda, único vestigio importante que queda de lo que pudo ser aquella primitiva catedral palentina.

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Adriana Fernández

Lo que podemos ver ahora de la cripta es la combinación de dos épocas: por un lado, la visigoda del siglo VII y por el otro, una ampliación posterior prerrománica realizada en el siglo XI por el rey Sancho III el Mayor. 

Dicen que la cripta es el origen sobre el que se edificó la catedral gótica que conocemos hoy.

Dicen que la cripta es el origen sobre el que se edificó la catedral gótica que conocemos hoy. / Istock

Un lugar de leyendas

Como si fuera la protagonista de una leyenda de misterios medievales, este lugar cuenta la historia de un milagro. Todo sucedió en un día de caza, cuando el rey Sancho III el Mayor estaba intentando capturar un jabalí y el animal se refugió en una cueva. Al intentar disparar, el brazo del rey quedó paralizado milagrosamente y, al entrar en su interior, descubrió las reliquias olvidadas de San Antolín, ocultas tras la invasión musulmana. Después de recuperar la movilidad, ordenó restaurar el santuario y reconstruir la sede episcopal de Palencia. 

La historia es una mezcla entre realidad y mito pero, sea como fuere, lo cierto es que el lugar se merece una visita, o más. En su interior esconde un pozo cuya agua se considera tradicionalmente milagrosa, precisamente por aquel suceso ‘mágico’ que devolvió la movilidad del brazo al antiguo monarca. Y es por ello que cada 2 de septiembre, día de la festividad de San Antolín, los palentinos bajan al pozo a beber de su agua. 

Un lugar escondido bajo una de las iglesias más antiguas de España.

Un lugar escondido bajo una de las iglesias más antiguas de España. / Istock / Luisme

Cómo es la cripta de Palencia

No es una cripta ni muy grande ni demasiado espectacular en el sentido barroco. Sin embargo, lo que más impresiona cuando se visita es la sensación de estar en un espacio que conecta directamente con la España visigoda, como si fuera un viaje en el tiempo de más de 1300 años atrás. 

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Lleva bajo tierra más de 13 siglos: bajar ahí es como hacer un viaje en el tiempo. / Istock

Se pueden ver arcos de herradura, capiteles reutilizados y una atmósfera de piedra húmeda que hacen que parezca un lugar completamente detenido en el tiempo. Todo ello hace que, a pesar de su aspecto sencillo, esté considerada por muchos expertos como uno de los monumentos visigodos más importantes de la península junto a San Juan de Baños, la iglesia más antigua de España (y situada también en Palencia) y Santa Comba de Bande (en la provincia de Ourense), que ostenta el título de ser la iglesia más antigua de toda Galicia.

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