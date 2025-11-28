No creerás que es Cataluña: 6 destinos que tienes que visitar para entender el legado romano en la Península Ibérica

Aquí, los griegos fundaron enclaves comerciales, los cartagineses les secundaron, luchando por el control marítimo, y, a continuación, los romanos crearon ciudades con sus vías y templos, pero también sistemas administrativos que han marcado su evolución. Desde las ruinas de Empúries, donde conviven restos helenos y romanos, hasta la monumental Tarragona –antigua Tarraco- recorremos seis paradas clave en la ruta del Grand Tour de Catalunya para retroceder dos mil años en el tiempo y descubrir las maravillas que encierran estas tierras.