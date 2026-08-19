La costa donde puedes caminar entre huellas de dinosaurios de hace más de 150 millones de años: acantilados jurásicos, playas salvajes y algunos de los yacimientos de dinosaurios más importantes de Europa

Hoy día, la única manera que tenemos para poder ver una de las mayores creaciones de la madre naturaleza es a través del cine, con películas como Jurassic Park o En busca del valle encantado, o en diversos museos naturales repartidos alrededor del mundo – aunque en este caso tan solo podemos ver los fósiles de los dinosaurios. Aún así, hay lugares repartidos por el mundo que, si bien no esconden dinosaurios vivos, permiten a aquellos que los visitan sentirse como si caminaran entre ellos.

En las costas de Asturias se encuentan cantidad de yacimientos arqueológicos paleontológicos / Istock / demerzel21

En el litoral del norte de la península ibérica, entre las localidades de Gijón y Ribadesella se extiende la que se conoce como la “costa de los dinosaurios”, un tramo de costa caracterizado por la gran abundancia de huellas y restos óseos de dinosaurios y otros reptiles jurásicos que se han encontrado. A lo largo de este trozo de litoral, son un total de 9 los yacimientos de icnitas de dinosaurios que se pueden visitar, los cuales nos permiten acercarnos a como era esta zona hace millones de años.

Sara Fernández García

Caminando entre dinosaurios

Aunque se considera a las aves y diversas especies de reptiles como dinosaurios que han llegado hasta nuestros días, la realidad es que la sensación que producen cuando los vemos no es para nada lo mismo que cuando vemos los restos fósiles de un dinosaurio. Las enormes dimensiones que alcanzaban la gran mayoría de dinosaurios – como podemos comprobar visitando cualquiera de los museos naturales del mundo que guardan la reconstrucción de esqueletos – nos hacer darnos cuenta de lo diminutos que somos en realidad. Sumado a esto, y con tan solo sus restos fósiles, podemos comprobar fácilmente la ferocidad y majestuosidad que tenían estas criaturas cuando todavía poblaban la tierra.

Uno de los yacimientos de icnitas está en el pueblo de Tazones / Istock / Sima_ha

En las costas de Asturias, entre las ciudades de Ribadesella y Gijón, la “costa de los dinosaurios” nos ofrece una ventana al pasado, la cual permite vislumbrar los lugares por los que se movían, hace millones de años, los dinosaurios que habitaban la región. Y es que en el tramo de litoral que se extiende entre estas dos localidades podemos acercarnos e incluso pasearnos por 9 yacimientos arqueológicos con icnitas de dinosaurios.

Entre huellas de gigantes

Todos los yacimientos de icnitas de la costa de los dinosaurios se emplazan justo en las playas y acantilados que se extienden a lo largo de ella. Desde la playa de Merón, pasando por Tazones, Llastres y La Vega, hasta la playa de Ribadesella, los fósiles conservan prácticamente intactas las huellas de diversas especies de dinosaurios.

Aunque actualmente son 9 los yacimientos que se pueden visitar, hace años que las investigaciones siguen en pie, con expertos de todas partes del país acudiendo a esta zona tan especial para comprobar la importancia de los descubrimientos hechos hasta ahora, a la vez que intentan hacer nuevos hallazgos que aporten un poco más de luz sobre el pasado de esta región.

Complementando la visita

Junto con las diversas icnitas de dinosaurio que hay repartidas por la zona, en la localidad de Colunga se encuentra también el Museo del Jurásico, uno de los más visitados de todo Asturias. La colección del museo está compuesta de más de 8.000 ejemplares de fósiles, todos ellos procedentes exclusivamente del jurásico asturiano. Con un edificio en forma de huella tridáctila, el museo cuenta con una exposición permanente compuesta por una veintena de réplicas, destacando una pareja de tiranosaurios o un gigantosaurio.

Además de contar con una sala inmersiva, con una proyección envolvente entres pantallas y recreaciones en 3D, o la sala de exposiciones temporales, el museo cuenta con un jardín y zona de juegos ideal para los más pequeños, un espacio en el que se pueden observar las réplicas y representaciones de algunos de los dinosaurios más famosos y representativos del Jurásico, como el diplodocus, o el Cretácico, como el tiranosaurio.