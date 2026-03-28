La prensa británica dicta sentencia: la costa más barata de España tiene la mayor laguna salada de Europa, 208 playas y tesoros arqueológicos de primer nivel
La Costa Cálida es la más barata de España y tiene playas abiertas, calas y una laguna interior que es única en Europa.
Más de 200 playas, una laguna interior de gran tamaño y varios enclaves históricos repartidos a lo largo del litoral. La Costa Cálida se extiende a lo largo de unos 250 kilómetros en la Región de Murcia, desde El Mojón por el norte hasta Cuatro Calas por el sur, y atrae todas las miradas de los viajeros extranjeros. Y es normal, porque en esos kilómetros nada es uniforme y encuentras de todo: playas abiertas, pequeñas calas, zonas urbanizadas y áreas donde el desarrollo es menor.
Hay sectores donde predominan los arenales largos y accesibles, con zonas de servicio, multitud de actividades náuticas y paseos marítimos, y otros en los que el relieve tiene pequeñas entradas de mar.
Otro factor clave de este punto de nuestra geografía es el clima, ideal durante buena parte del año: tiene un microclima de unos 18ºC de media anual, con 3.000 horas de sol y apenas lluvias, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan un lugar sin sorpresas con el tiempo.
El Mar Menor y un modelo de costa diferente
Si hay algo que marca la diferencia de esta costa respecto a otros litorales peninsulares es la presencia del Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Sus aguas son poco profundas y suelen alcanzar temperaturas superiores a las del Mediterráneo, lo que genera condiciones distintas para el baño y es el tipo de agua que se agradece en unas vacaciones con niños o mayores.
La separación con el mar abierto se produce a través de La Manga del Mar Menor, una franja de arena que se extiende a lo largo de varios kilómetros y es de por sí única. A muy poca distancia, el viajero puede cruzar del Mediterráneo, con mayor profundidad y oleaje, a la laguna interior, mucho más calmada.
Como la distancia es mínima y ambos espacios se conectan a través de canales naturales y artificiales, se produce un intercambio de agua que condiciona este ecosistema, por lo que ha sido objeto de estudio.
Playas, calas y tramos menos transitados
A lo largo de la Costa Cálida se distribuyen más de 200 playas que incluyen arenales amplios y de fácil acceso, pero también pequeñas calas donde el acceso es más limitado.
En zonas como Mazarrón o Águilas, encontrarás en el litoral acantilados bajos, formaciones rocosas y playas más pequeñas. En cambio, en el entorno del Mar Menor predominan superficies más abiertas.
Esta diferencia y variedad hace que el viajero pueda adaptar el recorrido según el tipo de experiencia que se busque, y hay para todos los gustos. Por eso también hay áreas con mayor concentración de visitantes y otras en las que el tránsito es más reducido, especialmente fuera de temporada alta. Pero al ser un tramo de costa relativamente pequeño, puedes probar todos los tipos y cambiar de entorno en un mismo día.
Patrimonio histórico y yacimientos arqueológicos
Si el día no acompaña o te interesa un plan más allá del sol y playa, la Costa Cálida también ofrece enclaves históricos de relevancia. Aquí hay que destacar Cartagena, una ciudad con un pasado ligado al mundo romano y a la actividad portuaria.
Si te animas a visitarla, haz una parada en el Teatro Romano, un conjunto arqueológico del siglo I a.C y recuperado en el siglo XX que permite entender la importancia de la ciudad en época antigua. Está en pleno casco urbano actual, lo que hace la visita muy sencilla, además de que conecta directamente con otros espacios históricos cercanos.
El recorrido arqueológico continúa a lo largo de la costa y del interior próximo, donde aparecen otros restos que son reflejo de la ocupación continuada de este territorio en el pasado. Precisamente por ese pasado, no se trata de un único yacimiento, sino de una red dispersa de puntos a los que acercarse que son muestra del contexto histórico de la zona.
Una forma práctica de organizar la visita a la Costa Cálida es dividir el territorio en zonas y recorrerlas con tiempo suficiente para detenerse en distintos puntos. No vayas con prisa, que este viaje va de relajarse en la playa y apreciar el pasado en esos yacimientos.
Las distancias no son especialmente largas, pero el número de enclaves hace recomendable priorizar, así que, en lugar de intentar abarcar todo el litoral en pocos días, céntrate en algunos tramos combinando playas, miradores y visitas a núcleos urbanos.
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