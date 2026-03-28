La prensa británica dicta sentencia: la costa más barata de España tiene la mayor laguna salada de Europa, 208 playas y tesoros arqueológicos de primer nivel

Más de 200 playas, una laguna interior de gran tamaño y varios enclaves históricos repartidos a lo largo del litoral. La Costa Cálida se extiende a lo largo de unos 250 kilómetros en la Región de Murcia, desde El Mojón por el norte hasta Cuatro Calas por el sur, y atrae todas las miradas de los viajeros extranjeros. Y es normal, porque en esos kilómetros nada es uniforme y encuentras de todo: playas abiertas, pequeñas calas, zonas urbanizadas y áreas donde el desarrollo es menor.