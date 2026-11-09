Todos van a la Costa Brava, pero pocos conocen el pueblo medieval con un puente románico fortificado, una judería y unos baños judíos del siglo XII: está a una hora y es uno de los más bonitos del mundo

El encanto de la Costa Brava no se puede comparar con nada más: un litoral abrupto, de acantilados y calas escondidas, con pueblos marineros de casas blancas, antiguos caminos de ronda, vegetación mediterránea que llega hasta el mar y un patrimonio histórico y gastronómico de enorme personalidad. Sin embargo, hay vida más allá de sus playas y sus pueblos bañados por el mar.

El encanto de la Costa Brava / Istock / Kavalenkava Volha

Adentrarse en el interior de la comarca de la Garrotxa es una de las mejores propuestas para conocer la provincia de Girona en otoño. Una tierra de volcanes, pueblos con encanto y bosques silenciosos en el nordeste de Cataluña, justo ahí donde se juntan el Alto Ampurdán y el Ripollés. Muy cerca del Parque Natural de la Zona Volcánica se encuentra precisamente Besalú, considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de España, y del mundo.

Adriana Fernández

Un conjunto medieval muy bien conservado

Besalú es uno de los pueblos medievales más reconocibles y fotografiados de España, pero su atractivo va bastante más allá de la famosa fotografía de su puente medieval fortificado: es uno de los conjuntos históricos medievales mejor conservados de Cataluña y en sus calles perdura la huella judía y la románica que ha llegado de manera excepcional hasta nuestros días.

El puente es el gran símbolo de la villa medieval / Istock

Su antiguo barrio judío conserva uno de los testimonios más interesantes de la presencia judía en la Cataluña medieval. Y es que Besalú albergó una importante comunidad judía, documentada desde la Edad Media y presente hasta el siglo XV. Su legado se conserva especialmente en el antiguo call o barrio judío.

La joya patrimonial de este barrio es el mikvé, un baño ritual judío utilizado para las abluciones de purificación. Fue descubierto en 1964 y constituye, junto con el de Girona, uno de los dos recintos de baños rituales judíos identificados en la península ibérica. Se trata de una construcción subterránea de piedra que permite comprender la importancia de aquella comunidad en la vida de la localidad.

Una villa medieval de cuento / Istock

Patrimonio románico excepcional

Y su patrimonio románico es excepcional, con iglesias, monasterios y edificios históricos que salpican su trazado urbano medieval, con calles estrechas, plazas porticadas y construcciones de piedra que permiten recorrer un núcleo histórico como si estuviéramos haciendo un viaje al pasado.

Entre los edificios más destacados, hay que mencionar sí o sí el Monasterio de Sant Pere. Fundado en el año 977, su iglesia conserva elementos románicos de gran interés, especialmente el deambulatorio y sus capiteles. O la Iglesia de Sant Vicenç, uno de los templos más antiguos de la población, con elementos románicos y góticos. Y la Casa Cornellà, una extraordinaria construcción civil románica, con un patio interior y una galería porticada.

Es uno de los templos más antiguos de Besalú / Istock / Boris Breytman

Un puente medieval de cuento

Pero no hay duda de que el Pont Vell es el gran icono del municipio. Su primera referencia documental conocida data de 1075, aunque la estructura que vemos hoy es fruto de distintas reconstrucciones. Tiene unos 105 metros de longitud, siete arcos y un trazado en ángulo que se adapta al curso del río Fluvià.

Lo más curioso es que su función no era únicamente permitir el paso de una orilla a otra, sino que también tenía una finalidad defensiva y servía para controlar el acceso a la villa y cobrar peajes. Lo que poca gente sabe es que el puente quedó gravemente dañado durante la Guerra Civil, en 1939, cuando fueron volados dos de sus arcos, por lo que la imagen actual corresponde a la reconstrucción realizada durante los años cincuenta y sesenta del pasado siglo XX