Parece el Cinque Terre italiano, pero está en la Costa Brava: la preciosa cala de Cataluña con casas de colores perfecta para escaparse en verano

Cerca de 40 kilómetros al este de la ciudad de Girona se encuentra el conocido pueblo de Begur, una de las localidades más emblemáticas de toda la comarca del Baix Empordà, y que en verano se convierte en uno de los puntos de referencia para las familias que se van de veraneo. Tal es así que la cifra de habitantes durante la temporada alta llega a multiplicarse por 10, pasando de los 4.000 habitantes a los 40.000, algo que, siendo sinceros, puede llegar a ser un poco agobiante.

Icónico pueblo de la Costa Brava, Begur está coronado por las ruinas de una fortaleza / Istock / Xantana

Por suerte, Begur cuenta con numerosas playas, por lo que las opciones para pasar un día bajo el sol y con el sonido del mar como banda sonora son muy variadas. Al situarse a unos 5 kilómetros de la línea de costa, el núcleo urbano de Begur no cuenta con una playa propia; son su resto de vecindarios y urbanizaciones (exceptuando el barrio de Esclanyà) los que poseen playa, considerándose la de Sa Tuna como la más bonita de todas.

Adriana Fernández

Pueblo marítimo por excelencia

Este antiguo pueblo de pescadores se sitúa a tan solo 10 minutos del centro del Begur, y ofrece a todo aquel que lo visita un enclave natural de cuento. Aunque siguiendo el patrón del resto de pueblos tanto de la costa catalana sus casas están pintadas de blanco, Sa Tuna también tiene algunas cuyas fachadas están pintadas de otros colores, aportándole a la localidad esa atmósfera que parece sacada de los pueblos costeros de Italia, donde las casas parecen apelotonarse las unas encima de las otras.

El núcleo de Sa Tuna es uno de los rincones más fotografiados de la Costa Brava / Istock / Unaihuiziphotography

Tanto la playa como el barrio se encuentran dentro de la pequeña bahía en la que también se halla la cala de Aiguafreda, otra de las playas de Begur. Dicha bahía está protegida por Cap Sa Sal en el extremo norte y la punta des Plom al sureste, lenguas de tierra que hacen que cuando afuera el mar está muy movido, aquí se mantenga en buen estado. Además, ambas playas están unidas por el Camino de Ronda, el cual ofrece unas fantásticas vistas de ambas calas.

Playas de cuento

La playa principal del pueblo es la misma playa de Sa Tuna, que se extiende 80 metros a lo largo y 25 metros a lo ancho. Rodeada por las casas del pueblo y pinos, en misma arena (compuesta por piedras de pequeño tamaño) descansan muchas de las barcas de los pescadores que hoy día siguen ejerciendo su oficio.

Vista aérea de s'Eixugador, protegida por la Punta des Plom / Istock / Eloi_Omella

Junto a esta se encuentra también la pequeña cala de s’Eixugador. Ya sea andando por el Camino de Ronda o en barca, acercase hasta este rincón es una de las mejores cosas que puedes hacer en Sa Tuna. Por otro lado, entre Sa Tuna y Aiguafreda hay otro rincón ideal para darse un baño. Si bien no es de arena, la cala Ses Vaques está formada por grandes formaciones rocosas cuya morfología es ideal para tender la toalla y estirarse a tomar el sol.

La visita al pueblo

Como he mencionado antes, Sa Tuna se encuentra a tan solo 10 minutos en coche del centro de Begur. El único problema es que, debido a la gran afluencia tanto de turistas como veraneantes, el pueblo se llena enseguida de coches, con lo que encontrar un lugar para aparcar se convierte en una tarea imposible. Es por esto que desde el mismo pueblo se ofrece un servicio de autocar que hace parada en todas y cada una de las playas del pueblo, siendo esta la opción elegida por mucha de la gente que se acerca a la playa.

Sa Tuna es el lugar ideal para comer un buen pescado / Istock / Unaihuiziphotography

Una vez en Sa Tuna, la playa no es lo único que tiene el pueblo por ofrecer. Al tratarse de un pueblo de pescadores, no es de extrañar que en los varios restaurantes que hay a pie de playa se puedan comer algunos de los mejores pescados de toda la zona. Aquí se sirve una cocina mediterránea de gran calidad, con los arroces, el pescado de la zona y el marisco como principales protagonistas. Tan solo hay que recordar que, en verano, es imprescindible la reserva anticipada, ya que las mesas son muy demandadas.