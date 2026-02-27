La costa andaluza que guarda una planta que no existe en ningún otro lugar del planeta: tiene rutas costeras y espectaculares y está en el Parque Natural más increíble de España

La riqueza de Andalucía se traduce en paisajes tan espectaculares como este. Es una zona por donde pasear es una auténtica gozada, donde se pueden hacer rutas sencillas con el mar rozándote los pies. Una de las más populares es la de la playa de los Muertos, una ruta circular de tres kilómetros con una duración de poco más de una hora. Aunque también destacan otras como la de la playa del Zapillo, la del Faro de Cabo de Gata o el sendero de la Molata.