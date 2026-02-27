La costa andaluza que guarda una planta que no existe en ningún otro lugar del planeta: tiene rutas costeras y espectaculares y está en el Parque Natural más increíble de España
Es una de las zonas más espectaculares del sur de España y cuenta con unas características completamente únicas.
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería, fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía. Hay pocos lugares con más contraste en un solo espacio que este: es uno de los ecosistemas más áridos de Europa, con especies exclusivas que habitan en medios de estas características, y, al mismo tiempo, está bañado por el mar Mediterráneo. Todo en cuestión de metros.
Por eso también está reconocido como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial. Una de sus mayores peculiaridades es que no cuenta con invierno climático, es decir, que aquí sí que podríamos decir que siempre es verano. Además, cuenta con una diversidad geológica inmensa, con playas fósiles, sustratos de naturaleza volcánica y domos que dan forma a un paisaje único.
Una flor especial de una belleza insólita
Cabo de Gata-Níjar también posee los 50 kilómetros de costa acantilada mejor conservada del litoral mediterráneo europeo. Entre todas estas excepcionalidades, hay una que llama especialmente la atención y que no mucha gente conoce: la presencia de una planta endémica que solo crece aquí. Su propio nombre lo dice, dragoncillo del Cabo -el nombre científico es Antirrhinum charidemi-.
A pesar de ser una hierba discreta, de apenas 35 centímetros de alto, su belleza es realmente singular. Sus flores están agrupadas, con una corola rosada con venas rojas y el paladar amarillo intenso. Esa estructura recuerda a una boca cerrada y de ahí el nombre de dragoncillo. Pero lo mejor de todo es que está en floración durante todo el año, algo muy poco común que provoca que siempre tenga un gran valor ornamental.
Crece exclusivamente sobre materiales volcánicos y solo en algunos enclaves concretos del entorno de Cabo de Gata, como el Barranco del Sabinar o la Vela Blanca. Sin embargo, no todo es positivo, pues la especie figura en la Lista Roja de la Flora Vascular Española y de Andalucía, catalogada como "en peligro crítico". Por eso es muy importante la conservación del medio donde crece.
El entorno de una naturaleza privilegiada
La riqueza de Andalucía se traduce en paisajes tan espectaculares como este. Es una zona por donde pasear es una auténtica gozada, donde se pueden hacer rutas sencillas con el mar rozándote los pies. Una de las más populares es la de la playa de los Muertos, una ruta circular de tres kilómetros con una duración de poco más de una hora. Aunque también destacan otras como la de la playa del Zapillo, la del Faro de Cabo de Gata o el sendero de la Molata.
Otros puntos imprescindibles en esta zona son Mesa Roldán, un baluarte construido en el siglo XVIII sobre otro de origen árabe; el pueblo de Agua Amarga, con una playa de aguas cristalinas y casas típicas andaluzas de fachadas blancas y balcones floreados; el mirador de La Amatista, con las mejores vistas sobre la costa almeriense; o la Isleta del Moro, una pequeña población pesquera con el encanto de antaño.
