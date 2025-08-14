Lo llaman la costa Amalfitana española: casas multicolores frente al mar, playas de ensueño y tradición chocolatera

Amalfi, Ravello, Positano o Cetara son solo algunos de los pueblos que componen este maravilloso lugar donde los limones son los absolutos protagonistas. Con la variedad de paisajes que hay en España, es difícil que no haya algún pueblo parecido que esté mucho más cerca, sea más barato y donde se tenga la sensación de haberse introducido en la más pura esencia italiana. Viajamos a uno de ellos para descubrir una nueva joya del Mediterráneo.