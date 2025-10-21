Este pueblo de Galicia tiene un castillo del siglo XIII, historia medieval y una tradición artesanal que sobrevive desde hace 400 años
En pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, este pueblo se alza entre colinas cubiertas de encinas y castaños. El enclave onubense, declarado Pueblo Mágico de España, conserva con orgullo su esencia medieval, sus oficios tradicionales y una vida tranquila marcada por el aroma del jamón ibérico y el sonido del agua que brota en sus fuentes.
Presidiendo el horizonte desde lo alto del cerro de San Sebastián, el Castillo de Cortegana es el gran símbolo del municipio y uno de los monumentos más destacados de la provincia de Huelva. Construido en el siglo XIII para defender la frontera de las incursiones portuguesas, conserva su imponente Torre del Homenaje del siglo XV y un recinto perfectamente restaurado. Cada año, sus murallas se llenan de vida durante las Jornadas Medievales, una cita que fusiona historia, música y tradición y que atrae a miles de visitantes.
Qué ver en Cortegana
Siguiendo el trazado medieval del casco histórico, el paseo conduce hasta la Iglesia del Divino Salvador, el edificio religioso más importante de Cortegana. Su origen gótico-mudéjar se remonta al siglo XIV, aunque en el XVI adquirió su aspecto actual con tres naves y torre renacentista. En su interior brilla el Tesoro Parroquial, con piezas de plata y oro consideradas entre las más notables de Huelva. Muy cerca, la Casa Mudéjar permite adentrarse en la arquitectura popular tradicional, y la Ermita de San Sebastián guarda un singular Belén Napolitano donado por un vecino del pueblo.
La tradición artesanal de Cortegana
Cortegana es también un museo vivo de los oficios que forjaron su historia. Desde el siglo XVII, su metalurgia del hierro ha mantenido viva la fabricación artesanal de romanas, balanzas antiguas usadas para pesar corcho o ganado y hoy orientadas al mundo ecuestre, con piezas exportadas incluso a América.
Otro tesoro en peligro de extinción es la cerámica de cuchara, técnica ancestral originaria de la localidad, donde los tintes se vierten desde una cuchara sobre piezas que giran manualmente. El maestro Enrique Vázquez Fernández es el último alfarero que domina este arte, legado de los más de ochenta talleres que existieron a comienzos del siglo XX.
El entorno natural que rodea Cortegana
El entorno natural de Cortegana invita a desconectar. Bosques de ribera, dehesas centenarias y senderos como el de Los Molinos o las rutas de Nordic Walking ofrecen paisajes de agua y sombra ideales para el senderismo. La pureza del aire y el rumor de los arroyos reflejan la esencia del Parque Natural, donde también se promueven experiencias de apiturismo y rutas etnográficas guiadas por expertos locales como José Francisco, de Vestigia Patrimonio y Turismo, y Ofelia, de Apimundi.
Qué debes comer si viajas a Cortegana
La gastronomía es otro de los grandes orgullos del pueblo. Su historia como centro productor de embutidos y jamones artesanales continúa viva en los secaderos familiares que mantienen la tradición del cerdo ibérico de bellota. En la Finca Montefrío, la familia de Armando y Lola combina la cría ecológica con la conservación del entorno y nuevos proyectos sostenibles como Lana Merimorena, que recupera el valor de la lana como motor rural.
Pan candeal, dulces caseros, miel serrana o los embutidos curados al aire puro completan una experiencia culinaria auténtica, ligada al paisaje y al tiempo.
Los casinos, referente de ocio en el pueblo
Cortegana conserva además dos Casinos de Sociedad, herencia del esplendor industrial ligado al corcho y al tapón durante los siglos XIX y XX. Estos espacios centenarios fueron el corazón social del pueblo: allí se jugaban interminables partidas de dominó, se discutía política y se compartían tertulias al calor del brasero. Hoy siguen siendo lugares de encuentro donde pervive el espíritu hospitalario de la sierra.
Los miradores de Cortegana
Desde sus miradores, los atardeceres sobre la Sierra de Aracena ofrecen panorámicas inolvidables. Cortegana es un refugio para quienes buscan historia, naturaleza y calma, un Pueblo Mágico donde cada piedra, cada oficio y cada aroma hablan del alma de Andalucía.