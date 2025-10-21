Este pueblo de Galicia tiene un castillo del siglo XIII, historia medieval y una tradición artesanal que sobrevive desde hace 400 años

Presidiendo el horizonte desde lo alto del cerro de San Sebastián, el Castillo de Cortegana es el gran símbolo del municipio y uno de los monumentos más destacados de la provincia de Huelva. Construido en el siglo XIII para defender la frontera de las incursiones portuguesas, conserva su imponente Torre del Homenaje del siglo XV y un recinto perfectamente restaurado. Cada año, sus murallas se llenan de vida durante las Jornadas Medievales, una cita que fusiona historia, música y tradición y que atrae a miles de visitantes.