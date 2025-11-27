Este pueblo de Córdoba tiene una entrañable tradición navideña que no existe en ningún otro lugar de España

La Navidad en Iznájar, reconocido como Pueblo Mágico por su autenticidad, su paisaje y la fuerza de sus tradiciones, se vive de una forma profundamente especial. Aquí, las fiestas son mucho más que un calendario iluminado: son un homenaje a la identidad cultural del municipio, donde la comunidad se une para conservar rituales que forman parte de su alma. En este Pueblo Mágico del sur de Córdoba, cada diciembre se convierte en un viaje a través de la devoción, la música y la memoria colectiva.