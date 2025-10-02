El coqueto pueblo de Barcelona que esconde las bodegas de uno de los cavas más famosos de España 

Su principal fuente económica fue, ya entonces, el cultivo de la viña. Para cuando se desarrolló de forma masiva ya nos encontrábamos en el siglo XVIII y el pueblo entero se volcó en dar respuesta a una creciente demanda del mercado americano. El gran pico de crecimiento se dio entre 1869 y 1880, cuando una plaga de filoxera asoló los viñedos franceses. Por desgracia, unos años después la misma maldición asoló los campos españoles, arruinando buena parte de las viñas y a su población.