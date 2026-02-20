Ni Sevilla, ni Huelva: el convento más pequeño del mundo está en Extremadura, mide 72 metros cuadrados y se construyó en el siglo XVI

El turismo es tan amplio como gustos hay en el mundo. Y a mi, personalmente, no hay nada que me guste más que un viaje que combina belleza e historia; no necesito nada más. Hoy os hablo de un lugar que, si eres de los míos, vas a disfrutar como un niño pequeño. Y es que, en Alcántara, en la provincia de Cáceres, existe un convento diminuto que rompe todos los esquemas; con apenas 72 metros cuadrados donde, durante siglos, se organizó una vida religiosa completa. Me refiero a el Conventual de San Benito (conocido popularmente como el convento más pequeño del mundo) y su existencia resume como pocos edificios la espiritualidad austera de la Extremadura del siglo XVI.