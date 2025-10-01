El destino de España al que deberías viajar en otoño: una ciudad de contrastes donde el arte contemporáneo se mezcla con la arquitectura tradicional

Avanzando por el paseo, llegamos al aparcamiento situado frente al auditorio José Luis Perales. No se despiste, asegúrese de estar en la ribera del río más cercana al casco antiguo. Coja ahora la empinada calle de los Canónigos, que desemboca en las populares Casas colgadas. Aunque su origen se remonta a los siglos XIII y XIV, han sufrido tantas remodelaciones posteriores que su actual apariencia con balcones volados de madera data de 1927. Lo que no quita que se trate de la estampa más conocida de Cuenca. Una de estas casas, llamada Casa del Rey, acoge el Museo de Arte Abstracto Español. Fundado en 1966 por los artistas Fernando Zóbel (Filipinas, 1924-Roma 1984) y Gustavo Torner (Cuenca, 1925), este espacio se convirtió desde sus primeros años en un referente de vanguardia que transformó la percepción cultural de la ciudad. Entre las más de 1.500 obras de sus fondos aparecen los nombres esenciales del arte español de vanguardia: Tàpies, Chillida, Saura, Millares, Chirino, Rueda... En este museo, además del contenido, el continente importa, y mucho. Las piezas expuestas dialogan armoniosamente con el entorno, presente a través de los grandes ventanales que se abren a la hoz del Huécar.