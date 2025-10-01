El destino de España al que deberías viajar en otoño: una ciudad de contrastes donde el arte contemporáneo se mezcla con la arquitectura tradicional
La fuerte presencia del arte contemporáneo en la ciudad castellanomanchega es una realidad desde los años 60 del pasado siglo. A partir de entonces, el arte ha establecido un fructífero diálogo con la arquitectura tradicional de su casco antiguo. Magnífica excusa para recorrer los enclaves en los que se manifiesta ese contraste de tendencias.
Abra su navegador de internet de confianza. Escriba: “tradición y modernidad”. ¿Cuántos resultados aparecen? Cuando el que esto escribe lo consultó, aparecían 672.000. A pesar de que se trata de dos términos contrapuestos, en los últimos tiempos se emplean conjuntamente con mucha frecuencia. En el terreno del periodismo de viajes se ha convertido en un lugar común que se aplica igualmente a ciudades, museos, espectáculos o lo que sea menester. Un titular ilustrativo: Japón, entre la tradición y la modernidad. Y donde dice Japón, sustitúyalo por lo que usted desee: España, el Museo del Prado, la butifarra... o Cuenca. Y aquí quería yo llegar, a Cuenca.
El abuso de esta expresión hace que uno se piense, y mucho, su uso. Y, sin embargo, hay ocasiones en que no se vislumbra otra opción más acertada. Cuenca se encuentra, efectivamente, entre la tradición y la modernidad. En el polo más tradicional de esta relación podríamos situar, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Y en el terreno de la modernidad, sobresale el Museo de Arte Abstracto Español, al que Alfred Barr Jr., primer director del neoyorquino MoMA (1929-1943), describió como “el más bello pequeño museo del mundo”.
Esta localidad castellanomanchega es un modelo de convivencia entre lo antiguo y lo moderno. En las páginas que siguen daremos un paseo por los referentes de la modernidad conquense, señalando, eso sí, numerosos contrastes con la faceta más tradicional de la ciudad.
Un milagro colgado del cielo
Tomemos como punto de inicio de este recorrido la calle de los Tintes, que demarca la frontera entre la zona urbanística más moderna de Cuenca y su centro histórico. Esta peculiar vía transcurre a escasos metros del río Huécar. El origen del nombre de esta calle se remonta siglos atrás, cuando el gremio de los tintoreros se ubicó aquí para tener un acceso fácil al agua, algo indispensable para su oficio.
Continuamos por el paseo del Huécar, que ofrece una panorámica esclarecedora sobre las peculiaridades arquitectónicas del casco antiguo. Esta parte de la ciudad, la más conocida por los turistas, está ubicada sobre un promontorio, lo que obligó a los arquitectos a amoldar sus edificaciones a este terreno tan escarpado. Desde este paseo se aprecia, en la distancia, cómo los “rascacielos” del barrio de San Martín se acomodan a lo irregular del terreno. Estos edificios, construidos entre los siglos XV y XIX, llegan a alcanzar las 10 alturas. Para aprovechar al máximo el espacio, es habitual que, una vez se entra en los portales, haya pisos hacia arriba y hacia abajo.
Avanzando por el paseo, llegamos al aparcamiento situado frente al auditorio José Luis Perales. No se despiste, asegúrese de estar en la ribera del río más cercana al casco antiguo. Coja ahora la empinada calle de los Canónigos, que desemboca en las populares Casas colgadas. Aunque su origen se remonta a los siglos XIII y XIV, han sufrido tantas remodelaciones posteriores que su actual apariencia con balcones volados de madera data de 1927. Lo que no quita que se trate de la estampa más conocida de Cuenca. Una de estas casas, llamada Casa del Rey, acoge el Museo de Arte Abstracto Español. Fundado en 1966 por los artistas Fernando Zóbel (Filipinas, 1924-Roma 1984) y Gustavo Torner (Cuenca, 1925), este espacio se convirtió desde sus primeros años en un referente de vanguardia que transformó la percepción cultural de la ciudad. Entre las más de 1.500 obras de sus fondos aparecen los nombres esenciales del arte español de vanguardia: Tàpies, Chillida, Saura, Millares, Chirino, Rueda... En este museo, además del contenido, el continente importa, y mucho. Las piezas expuestas dialogan armoniosamente con el entorno, presente a través de los grandes ventanales que se abren a la hoz del Huécar.
Al otro lado del río
Junto al museo se encuentra el popular puente de San Pablo, construido en 1902 con madera y hierro. Atravesar esta estructura elevada 40 metros por encima del Huécar propicia una perspectiva de las Casas colgadas cercana a lo cinematográfico. Los visitantes tratan de llevarse, en vano, parte de la magia de este enclave gracias a las fotografías.
Cruzado el río, llegamos al antiguo Convento de San Pablo, edificado en el siglo XVI, que ahora alberga un Parador Nacional. A su vera se encuentra la iglesia de San Pablo, convertida desde 2005 en el Espacio Torner, un centro expositivo vinculado con el Museo de Arte Abstracto en el que 40 esculturas de Gustavo Torner reinterpretan este antiguo edificio eclesiástico. Un lugar en el que el arte ejerce de vehículo para subrayar la espiritualidad del templo.
Templos de arte
Tras esta pausa de recogimiento, atravesamos de nuevo el puente de San Pablo y regresamos al casco histórico. Al descender por la calle Santa Catalina, podemos apreciar los elementos constructivos de los “rascacielos” de San Martín desde una perspectiva poco habitual. Elevando la mirada, a pie de calle, es más sencillo comprender por qué se ha popularizado el símil relacionado con los rascacielos.
En la antigua iglesia de Santa Cruz, del siglo XVI, se encuentra la Colección Roberto Polo. Este centro de arte moderno y contemporáneo ha logrado colarse en la lista de los 350 museos internacionales preferidos por la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s. El principal activo de su colección son los movimientos de la vanguardia europea de principios del siglo XX, representados por artistas de la talla de Pablo Picasso, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Wilhelm Wagenfeld, Henry van de Velde, Eileen Gray, Gerrit Thomas Rietveld...
Arriba y abajo
Dar un paseo por Cuenca requiere buenas piernas y mejores pulmones. En este constante subir y bajar, ahora toca descender por la calle Matadero Viejo. Pero por poco tiempo, ya que debemos girar a la derecha y subir por unas pequeñas escaleras. Poco después, llegamos a la calle Alfonso VIII, una de las principales del casco antiguo. Hay que estar atento en esta vía para disfrutar de un fenómeno que también sucede en otras partes de la ciudad. Como si estuvieran inspirados por los cuadros de arte abstracto que cuelgan en sus museos, muchos vecinos han decidido pintar de brillantes colores las fachadas de sus casas: azules, naranjas, grises... un museo al aire libre que además de en Alfonso VIII puede apreciarse en la calle de los Tintes, en General Santa Coloma, en Pilares...
En Alfonso VIII estamos a tiro de piedra de la Torre de Mangana, uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad. Reconstruida en 1926 en estilo neomudéjar por el arquitecto Fernando Alcántara, este antiguo minarete marca el punto donde se alzaba el antiguo alcázar árabe. Algo tendrá esta ubicación porque aquí también estuvo ubicada la sinagoga y la judería. Parece incluso que durante las últimas obras en la plaza que la acoge se encontró enterrado un tesoro con 247 monedas de oro —este botín puede verse hoy en el Museo de Cuenca—. Existe una teoría que sostiene que “mangana” alude a la “magia” del funcionamiento del antiguo reloj que corona la torre.
En algún momento en la vida hay que deshacer el camino. Ahora toca. Subimos de nuevo por Alfonso VIII, que desemboca en la arquería abierta del ayuntamiento, uno de los edificios más representativos del barroco en la ciudad. Pero no se precipite, no pase todavía por debajo de los arcos. Sitúese frente a ellos y gire la cabeza a la izquierda. Está contemplando la entrada a la iglesia del Convento de las Esclavas. Es un lugar misterioso en el que es habitual ver a las hermanas Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada vestidas completamente de blanco y con su rostro oculto bajo una toca.
Épocas entrelazadas
Ahora sí. Atravesando la arquería del ayuntamiento desembocamos en la Plaza Mayor, que apabulla con la imponente vista de la catedral de Santa María y San Julián. Se trata de una de las primeras catedrales góticas de España. Construida entre 1182 y 1270, con notable influencia anglonormanda, ha sabido renovarse en el siglo XXI con la instalación de modernas vidrieras de colores que transforman la luz de su interior en un inesperado espectáculo cromático.
Debido a que solo se conservaban cinco vidrieras antiguas de la catedral, a principios de los años 90 se desarrolló un proyecto de instalación de vidrieras contemporáneas. Para ello, se buscó la complicidad de artistas relacionados con el Museo de Arte Abstracto. Aportaron sus cartones para la realización de las vidrieras el conquense Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Bonifacio Alfonso y el maestro vidriero francés Henri Déchanet. Con esta decisión, se pasó de la fría luz de las vidrieras originales a la calidez de las contemporáneas. Como afirmó el propio Torner, buscaban “la conversión del aire en luz dorada”, aportando tonos cálidos a los sillares y creando así una atmósfera que invita al recogimiento y al deleite artístico. La visita a la catedral es de obligado cumplimiento y lleva su tiempo. Una recomendación: no tenga prisa, recorra su interior recuperando algo de sosiego perdido en el exterior.
Junto a la catedral se encuentra el Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal. Custodia tesoros como el Díptico Bizantino de 1370 y pinturas de El Greco, además de las célebres alfombras artesanales de la escuela de Cuenca. La selección de piezas, realizada por Gustavo Torner sobre un inventario de 1977, demuestra cómo la mirada contemporánea puede reinterpretar el patrimonio histórico.
Coleccionistas visionarios
Ahora toca atravesar la Plaza Mayor en dirección a la hoz del Júcar, menos transitada pero donde también se encuentran lugares de interés. En la recoleta Plaza de San Nicolás se encuentra el Museo Casa Zavala. Este centro expositivo ocupa un edificio palaciego levantado en la segunda mitad del siglo XVIII. Está gestionado por la Fundación Antonio Pérez y ofrece exposiciones temporales de artistas principalmente contemporáneos. Antonio Pérez es una figura clave para entender la vinculación de la ciudad con el arte moderno. Nacido en Sigüenza en 1934, pero residente de Cuenca desde 1975 hasta su muerte en 2024, Pérez personifica esa rara combinación de artista, coleccionista y editor que hace posible que ciudades como Cuenca trasciendan su condición local para convertirse en referentes internacionales.
Una vez de vuelta en las empinadas calles conquenses, hay que seguir subiendo por la calle San Pedro. Disfrute de las puertas y enrejados de las grandes casonas del recorrido. Un ejemplo ilustrativo: la Posada de San José es un alojamiento que ocupa un antiguo monasterio. Pida permiso y eche un vistazo a su interior, fiel reflejo de las complejas estructuras de las casas que se precipitan sobre el río Huécar. De hecho, sus habitaciones están literalmente colgadas sobre la hoz.
Al final de la calle de San Pedro está, como podría esperarse, la iglesia de San Pedro. Aunque tienen orígenes románicos, este templo fue reconstruido en el siglo XVIII y presenta una fachada barroca. Resulta especialmente curiosa por su forma octogonal al exterior y circular en el interior. Si es propenso a la tortícolis, tenga cuidado, pero no abandone el templo sin disfrutar de su cúpula.
Un hallazgo inesperado
Casi a continuación se encuentra la sede principal de la Fundación Antonio Pérez, que ocupa el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas. Este centro, con sus más de 3.000 obras distribuidas en 35 salas a lo largo de cuatro plantas, alberga piezas de artistas como Antonio Saura, Manolo Millares o Rafael Canogar. Además de disfrutar del gran fondo artístico de la fundación, resulta fascinante perderse por las intrincadas estancias del antiguo convento y encontrarse con numerosos ejemplares de algunas de las obsesiones coleccionistas de Antonio Pérez: los robots de latón y Bibendum, el muñeco recauchutado de Michelin.
Ha sido una jornada ajetreada. Ya va siendo hora de recogerse. Pero antes de regresar a nuestros aposentos, merece la pena un momento de relax. Justo en la parte más elevada de Cuenca, a apenas unos metros de la fundación, se encuentra el barrio del Castillo. Su nombre proviene de que en este lugar estuvo el primitivo castillo árabe conquistado por Alfonso VIII en el siglo XII. Tras varias remodelaciones, fue volado totalmente por las tropas napoleónicas en 1812. En la actualidad, de aquella fortaleza solo permanecen en pie un torreón, dos cubos, un trozo de muralla y la puerta llamada de Bezudo.
Este paraje se encuentra en la parte más elevada del caso antiguo y se trata del paraje perfecto para observar cómo las dos hoces abrazan el casco histórico bajo la luz cálida del atardecer. Esa mágica iluminación invita a filosofar. Seguramente en cosas que no van a ningún sitio, pero que entretienen nuestra mente a falta de otros temas más apremiantes. Pensamientos relacionados con conceptos difíciles de aprehender pero que estimulan nuestra imaginación. Ideas elusivas... como tradición y modernidad.
