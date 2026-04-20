He recorrido los 5 continentes y el "amanecer perfecto" solo existe en una isla de España: una Reserva de la Biosfera con 700 kilómetros cuadrados de Posidonia oceánica y una red de torres de defensa del siglo XVIII que vigilan el Mediterráneo

A veces los mejores planes son las cosas que a priori parecen más sencillas. Dar un paseo, bañarse en la playa o ir a tomar algo con unos amigos son algunas de las experiencias que hacen la vida tal y como la conocemos. Erróneamente, muchas veces nos complicamos demasiado y pensamos que hace falta viajar lejos o gastar mucho dinero para poder vivir experiencias únicas.

La isla donde disfrutar de uno de los mejores amaneceres de España / Istock / Xavier Arnau

Un claro ejemplo de esto se relaciona con una de las mejores actividades para hacer con amigos: madrugar e ir a ver el amanecer. Muchas veces pensamos que los más impresionantes del mundo están lejos de casa, pero esto es un error colosal. Es más, España cuenta con uno de los amaneceres más intensos y mágicos que existen.

Adriana Fernández

Un paraíso mediterráneo

Para verlo solo hace falta coger un avión y dirigirse a Menorca, declarada Reserva de la Biosfera desde 1993. Tiene 700 kilómetros cuadrados llenos de diversidad ambiental y cuenta con un paisaje natural impresionante y una gran cantidad de hábitat mediterráneos llenos de animales y plantas clave para la conservación de la zona.

Uno de los ejemplos más importantes es la Posidonia oceánica. Es una de las plantas más abundantes de la isla y cuenta con una gran biodiversidad, oxigena el agua y protege las playas de la erosión sirviendo de refugio para muchas especies marinas. Incluso está protegida por el Gobierno de las Islas Baleares mediante la regulación del fondeo y actividades que puedan resultar perjudiciales.

Posidonia oceánica junto a peces / Istock / Damocean

Una luz llena de intensidad

Aunque no te guste madrugar, estamos seguros de que si visitas Menorca vas a querer hacer una excepción. Con unos amaneceres llenos de luz intensa y tonos rojizos y dorados impresionantes, en esta isla el mar y el cielo se funden en una imagen espectacular que incluso parece mágica. Además, cuenta con los mejores sitios para verlo.

Algunos de ellos son el Faro de Cavalleria, construido en 1857; la Cala Sant Esteve, con aguas cristalinas y rodeada de naturaleza; la playa de Es Grau, con un ambiente muy tranquilo; el Faro de Favàritx, inaugurado hace más de 100 años; o la Fortaleza de la Mola, con la Punta de s’Esperó, el punto más oriental de España donde podrás ser la primera persona en ver el amanecer en todo el país.

Faro de Cavalleria, Menorca / Istock / Francesco Di Ronza

Monumentos en las alturas

Otro de los mejores lugares para ver el amanecer en Menorca está en las alturas, pues la isla cuenta con una increíble red de torres de defensa construidas en su mayoría a finales del siglo XVIII y principios del XIX para vigilar el Mediterráneo. Fueron edificadas por británicos y españoles, y algunas de las más impresionantes son la Torre de Alcaufar, la Torre de Sa Punta o la Torre de Fornells.