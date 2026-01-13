Es considerada la ermita más espectacular de España: está en el corazón de un parque natural y se llega a través de una ruta de senderismo de ensueño

Todos los caminos no llevan a Roma, algunos terminan en lugares que se quedan grabados en tu corazón de por vida. En el corazón de Castilla y León, entre paredes de piedra caliza, buitres leonados y un silencio que impone respeto, se esconde uno de esos sitios que no necesitan exageraciones. Es una escapada de las que se disfrutan, tanto es así que, como ya contamos en VIAJAR, “la ruta te lleva por senderos increíbles en los que podrás disfrutar de la naturaleza, verás una ermita del siglo XIII y hasta te podrás asomar al "ojo del diablo".