Una conocida playa de Huelva hace historia: la Cabalgata tendrá tres mujeres como Reyes Magos

El camino que discurrirán será el mismo que suele hacer habitualmente: iniciarán su paseo por la calle Ancha con una ofrenda floral en la iglesia del Carmen, para seguir por la avenida de Andalucía y de la Marina. Continuarán por Mar de Leva, pasando por la Casa de las Hermandades del edificio Galeón, y de nuevo Mar de Leva hacia calle Marea, avenida de la Marina y avenida de Andalucía, hasta el Ayuntamiento.